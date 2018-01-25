الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري عرض في دافوس مع نظيريه البلجيكي والنروجي التحضيرات لمؤتمر روما 2

تابع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لقاءاته في دافوس، فالتقى على التوالي في مقر المنتدى الاقتصادي كلاً من رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال ورئيسة وزراء النروج إيرنا سولبيرغ، وعرض معهما التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر روما 2 لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ومؤتمر "سيدر" الذي سيعقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني ومؤتمر بروكسيل، الذي يقدم الدعم للدول المضيفة للنازحين السوريين. كما كان بحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية.

وكالة الأناضول

الأركان التركية: تحييد 287 إرهابياً في إطار عملية "غصن الزيتون"

أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، تحييد 287 عنصراً على الأقل من تنظيمي "ب ي د ـ ي ب ك / بي كا كا / ك ج ك" و"داعش" الإرهابيين، منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" السبت الماضي. وقال البيان إن 27 مقاتلة من سلاح الجو دمرت 47 هدفاً تابعاً للتنظيمين الإرهابيين المذكورين في إطار العملية.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

النظام التركي يواصل عدوانه على عفرين.. استشهاد مدني وإصابة امرأتين بجروح في بلدة راجو

واصل النظام التركي عدوانه على منطقة عفرين شمال مدينة حلب بنحو 63 كم عبر قصفه بمختلف أنواع الأسلحة المنازل السكنية ما تسبب بوقوع ضحايا بين المدنيين وأضرار ودمار كبيرين في الممتلكات العامة والخاصة. وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا في حلب أن مدفعية النظام التركي واصلت قصف قرى ومزارع في منطقة عفرين ما تسبب باستشهاد شاب وإصابة والدته وشقيقته بجروح بليغة في بلدة راجو شمال غرب عفرين.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الأردن يدين التفجيرات الإرهابية في بنغازي

دانت الحكومة الأردنية التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة بنغازي الليبية أمس وأدى إلى مقتل 34 شخصاً وإصابة العشرات جراء انفجار سيارتين مفخختين أمام مسجد في المدينة، وفق آخر حصيلة رسمية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في بيان أصدره الأربعاء، إن الحكومة الأردنية تستنكر وترفض مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف إذكاء العنف بين أبناء الشعب الليبي وعرقلة أية جهود تبذل دولياً لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وكالة فرنس برس

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يؤكد أن محادثات فيينا للسلام "في مرحلة حرجة جداً

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الأربعاء أن محادثات السلام السورية التي يرتقب أن تستأنف في فيينا الخميس تجري في "مرحلة حرجة جداً". وقال دي ميستورا "بالطبع أنا متفائل لأنه لا يسعني أن أكون غير ذلك في مثل هذه اللحظات"، مضيفاً "إنها مرحلة حرجة جداً جداً".