TL

ينحسر "أوسكار" اعتباراً من ظهر الغد بعدما اشتدت برودة الطقس وتشكلت طبقات من الجليد على المرتفعات.

سياسياً درجات الحرارة مرتفعة بعض الشيء بفعل المؤتمرين الصحافيين اللذين عقدهما الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل. وقد غمز باسيل من قناة المذهبية السياسية مطالباً بإلغائها. وردّ الخليل بأن ما من أحد يستطيع أن يمرّر قضايا لا تتماشى مع الدستور.

المنار

نحمي والدم فداء، ولا ننتظر محطة انتخاب، ونبني والواجب وطني هو بعض من وفاء لأهل قدموا الغالي والنفيس، لأجل كرامة ووحدة لبنان.

نحمي ونبني وننطلق إلى الانتخابات النيابية بواجب المشاركة الوطنية لأجل الشراكة الحقيقية في وطن يعرف أبناؤه أن لا بديل عن التلاقي والحوار مهما علا الخلاف أو الاختلاف، ومهما حاولت الغرف السوداء أن تلعب على التباينات، أو أن تحرّض لضرب الانتخابات كما أشار نائب الأمين العام لحزب الله.

nbn

دعا عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى إلى الإنكباب على تحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة وأننا على أبوب البحث في موازنة العام 208، وبالتالي لا بدّ من تخفيض مصاريف المؤسسات العامة خاصة وأننا ليس في وضع طبيعي في هذا المجال.

mtv

انتخابياً، الحراك الجدّي بدأ وهو آخذ في التصاعد، ففي السراي انعقد الاجتماع الأخير للّجنة الوزارية المكلّفة البحث في سبل تطبيق قانون الانتخاب، الاجتماع الذي لم يستمرّ ساعة كاملة انتهى بنعي الوزير باسيل الإصلاحات كما ثبّت سقوط التعديلات التي يقترحها باسيل وأبرزها تمديد مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع.

NTV

على مقياس الصقيع الذي يحاصرنا فإن التغيير المناخي ضرب لبنان مع تسجيل أكثر من ملحوظ في ارتفاع درجات الحرارة على السلم السياسي... الاحتباس الحراري السياسي وجد متنفسّه على المنابر بمؤتمرات صحافية جوّالة ما بين وزيري الخارجية والمال.

المستقبل

ما عاد هناك متسع من الوقت لأي تعديلات... الانتخابات في موعدها بلا "ميغاسنتر" وبلا بطاقة بيومترية وبلا تمديد مهلة تسجيل المغتربين. هذا ما خلص إليه وزير الداخلية بعد اجتماع اللجنة الوزارية المعنية، برئاسة الرئيس سعد الحريري.

OTV

ما تأكد اليوم، أن إصلاحات قانون الانتخاب، قد طارت ... وما تأكد اليوم أيضاً، أن عصفورية الانتخابات قد فتحت على كل مصاريعها، بلا ضوابط ولا قيود ولا أصول ولا أعراف... ولأن الأمر كذلك، تلقت الـ"أو تي في"، بعض شظايا الانفعالات والتوترات...

LBC

"هشام وبس"... لأن كل شيئ مسيّس، ويُسيّس، في البلد... فإن أغلب الرأي العام على شبه قناعة بأن السياسة هي التي حرّكت القضاء في قضية هشام حداد، وإن كان المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود مصرّ على تلقف كرة النار بصدره ليقول إنه هو الذي حرّك النيابة العامة الاستئنافية التي أحالت القضية إلى محكمة المطبوعات.

الميادين

وزارة الدفاع الروسية تقول إن قوات خاصة تعمل على تشكيل وتدريب معارضة مسلّحة في سوريا وذلك بهدف إفشال عملية السلام.

الجزيرة

قال مراسل الجزيرة إن منطقة عفرين في شمال سوريا تشهد معارك كر وفر وغارات جوية تركية، في حين تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإتمام العمليات العسكرية في عفرين ثم التوجّه إلى منطقة منبج "لتطهيرها" وتسليمها إلى العرب.

العربية

قال مسؤول عسكري في الإمارات إن الجيش الإماراتي تلقى تعليمات بعدم تصعيد الأزمة الدبلوماسية مع قطر.