النهار/ علي حمادة

رأى أن ثمة واجبات على لبنان أن يقابل بها المجتمع المالي والاقتصادي الدولي في حال أراد النجاح للخطة التي ستُقدّم في "سيدر-1" والمهم هنا أن يشعر اللبنانيون والمجتمع الدولي أن شبهة الفساد المعمّك في طريقها لأن تزول لمصلحة حكومة رشيدة ونزيهة، لا أن يكون الأمر مجرّد شعارات لا تثبتها الوقائع على الأرض.

اللواء/ أنطوان الأسمر

أشار إلى مبادرة الوزير جبران باسيل حول إلغاء المذهبية السياسية التي أحرجت مهاجميه الرامين إلى نسف التفاهم مع حزب الله. واعتبر أن مدّعي العلمانية ملزمون القبول بإلغاء المذهبية السياسية مقدّمة لإلغاء الطائفية. وقال إن باسيل أصاب أكثر من هدف من طرحه إلغاء المذهبية السياسية أقلّه كشف نوايا كثر يدّعون أو ينادون بالعلمانية.