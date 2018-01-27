The Guardian

مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترامب قد تؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن التخفيضات الضريبية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة تشكّل تهديداً لتعافي الاقتصاد العالمي لتنضم إلى تهديدين اقتصاديين آخرين خاصة بعد الارتفاع القوي في أسعار الأسهم خلال العام الماضي. وأضافت لاغارد أنه في حين سيكون لهذه التخفيضات أثراً جيداً على الاقتصاد الأميركي والبلدان المجاورة للولايات المتحدة على المدى القصير خاصة مع ارتفاع أسعار الأصول كما يحصل حالياً حول العالم إلا إن هذه التخفيضات ستؤدي إلى عجز أكبر في الميزانية الأميركية وستسهم زيادة الاقتراض من قبل الخزينة في ارتفاع أسعار الفائدة.

روسيا اليوم

ترامب يوجه "تحيّات حارة" لقادة أفارقة بعد تصريحاته "المسيئة"

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نظيره الرواندي بول كاغامي الذي يتولّى رئاسة الاتحاد الأفريقي أن ينقل "تحيّات حارة" إلى القادة الأفارقة الذين استنكروا التصريحات المهينة بحق دولهم. وقال الرئيس الأميركي لنظيره الرواندي بعد لقاء ثنائي في المنتدى "أعرف أنك ستترأس اجتماعك الأول قريباً.. رجاءً أن تنقل تحيّاتي الحارّة". والتقى ترامب الرئيس كاغامي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث قال عدد من قادة الأعمال الأفارقة أنهم يعتزمون مقاطعة خطاب ترامب الذي اختتم أعمال المنتدى يوم الجمعة.