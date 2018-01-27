الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري ترأس إجتماعاً للجنة تطبيق قانون الانتخابات

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات، بعد الاجتماع قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: "أولاً، علينا العودة إلى البدايات، ففي شهر آب الماضي اجتمعت اللجنة الوزارية في قصر بيت الدين، ومنذ ذلك الحين وحتى الأمس كانت وزارة الداخلية خاضعة لامتحانات من كل القوى السياسية. وفي كل يوم كان هناك امتحان وشكوى".

وكالة أنباء الإمارات - وام

الصين تطور قطاراً مغناطيسياً معلقاً فائق السرعة بحلول 2020

تعتزم الصين تطوير نموذج لقطار مغناطيسي معلق تبلغ سرعته القصوى 600 كلم في الساعة بحلول عام 2020 بحسب الشركة المطورة. ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" عن شركة سيفانغ تشينغداو التابعة لشركة سي أر أر سي إن لجنة المراجعة وافقت على خطة لتطوير القطار المغناطيسي المعلق ومرافق الدعم.

وكالة الأناضول

أردوغان: سنطهر منبج من الإرهابيين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستطهر منبج من الإرهابيين، وستواصل عملياتها وصولاً إلى الحدود العراقية لغاية القضاء على آخر إرهابي. جاء ذلك في كلمة له الجمعة، خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية بالعاصمة أنقرة.

وكالة أنباء شينخوا

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على "طالبان" وشبكة "حقاني"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على ستة أفراد زعمت أنهم على صلة بحركة (طالبان) وجماعة شبكة (حقاني) الأفغانية المسلحة. وأوقف هذا الإجراء الرجال الستة، والذين هم إما باكستانيون أو أفغان يعيشون في باكستان، من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في عفرين السورية

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والوضع في عفرين. وقال بيسكوف: "خلال الاجتماع تمت مناقشة المرحلة الأخيرة من التحضير لمؤتمر الحوار الوطني. عدا عن ذلك دار الحديث عن الوضع في عفرين، وفي هذا السياق أطلع الرئيس المشاركين في الاجتماع أن هذا الموضوع تم بحثه منذ عدة أيام مع الرئيس التركي هاتفياً".