The Guardian

قد يكون ثمة سبب لعزل ترامب في حال كذب حول محاولة طرد ميولر، بحسب المستشار القانوني كين ستار

صرّح المستشار المستقل كين ستار الذي حقّق في قضية كلنتون أن ترامب قد يكون أوجد سببًا لعزله في حال كان يكذب على الأميركيين عندما وصف التقارير التي ادعت بأنه حاول طرد روبرت ميولر بأنها "أخبار مزيفة".

وقد صرّح كين ستار، الذي استخدم تصريحات كلنتون الخاطئة حول علاقته بمونيكا لوينسكي كسبب لعزله، أن "الكذب على الشعب الأميركي هو مسألة جدية يجب التحقيق فيها."

بالإضافة إلى ذلك، فبعض الصحف كانت قد أوردت أنه في حزيران 2017، أمر ترامب مستشار البيت الأبيض دونالد ماكغان بطرد ميولر، إلا أن ماكغان قد هدّد بأنه يفضّل الاستقالة على تنفيذ هذا الأمر، ما قد يكون له تأثير مدمّر على رئاسة ترامب.

يُذكَر أن ترامب كان قد نفى هذه الأخبار علنًا ووصفها بـ"الأخبار الزائفة".

صحافة العدو الإسرائيلي

The Jerusalem Post

أردوغان يقول أن تركيا ستنظف الحدود السورية بكاملها من الإرهابيين

صرّح الرئيس التركي أردوغان أن تركيا ستنظف الحدود السورية بكاملها من الإرهابيين، في إشارة إلى إمكانية تمديد الهجوم التركي الذي دام 9 أيام في عفرين.

بالإضافة إلى ذلك، فقد صرّح أردوغان أن تركيا ستحرص على إمكانية عودة اللاجئين السوريين الذين تأويهم إلى ديارهم ما أن يتم إخلاء الحدود من الإرهابيين.