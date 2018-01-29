الشراع 29/1/2018

ورطة أم صفقة لتسليم عفرين لتركيا مقابل جنوب إدلب للنظام؟

في الذكرى السنوية الأولى لوصوله إلى البيت الأبيض ما زال الرجل المحير دونالد ترامب رئيساً تحت التمرين، لم يتقن قواعد الوظيفة التي اختاره القدر لها بالصدفة، وما زال يكرر أخطاءه وقراراته المدمرة لسمعة بلاده وعلاقاتها مع الحلفاء المقربين، كقرار حظر دخول مهاجرين من الدول الإسلامية، وقرار بناء جدار فاصل مع المكسيك، والإساءة للشعوب اللاتينية على خلفية الهجرة، وتخريب العلاقات مع الحلفاء التقليديين الإنكليز والألمان على خلفية أكلاف الشراكة الأمنية في الناتو، ثمّ تهديد العلاقة مع الحلفاء العرب بسبب قرار القدس. قرار استفزازي يشبه إعلان حرب لا يمكن لتركيا السكوت عليه، بدليل أن أقرب دولتين إلى أميركا بريطانيا وألمانيا تفهمتا العملية التركية صراحة، وتبرأ الأمين العام لحلف "الناتو" يانس ستولتنبرغ من علمه المسبق بقرار واشنطن الداعم لمشروع إنشاء الجيش الكردي، وأما وزير الخارجية الروسي فرأى أن القرار لا يستفز تركيا فقط، بل كل الأطراف بما فيها إيران، وبلاده التي تربطها علاقات تاريخية مع الأكراد أقوى وأسبق من أميركا.

الصياد 29/1/2018

ملامح "مبدأ ترامب": استراتيجية التنافس بدل التعاون

سنة من رئاسة دونالد ترامب كشفت ما تغير في أميركا وما لم يتغير في ساكن البيت الأبيض، كوميدياً وتراجيدياً معاً مسلسل لا يتوقف من الأكاذيب المسماة "حقائق بديلة"، واقع أغرب من الخيال، كما قال فيليب روث أهم روائي أميركي معاصر في حديث مع نيويورك تايمز كشف أن الرئيس الخيالي في روايته "مؤامرة على أميركا" يملك شيئاً إيجابياً وسط كل سلبياته يفتقر إليه الرئيس الحالي. ولا حدود للتقلبات في مواقف ترامب. لكن ترامب بقي ثابتاً على موقف واحد هو إدارة كل شيء ضمن مفهوم "فن الصفقة" عنوان كتاب يحمل اسمه قبل الوصول إلى الرئاسة.