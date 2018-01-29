وكالة أنباء الإمارات - وام

افتتاح المستشفى الماليزي السعودي الإماراتي بـ"كوكس بازار" في بنجلاديش

افتتح المستشفى الماليزي السعودي الإماراتي الميداني في مدينة كوكس بازار منطقة " أوكي بازار" البنجلاديشية بهدف التخفيف من معاناة اللاجئين الروهينغا الذين فروا من أعمال العنف في ميانمار وذلك بحضور عبد الله خميس الحصان الشامسي القائم بأعمال سفارة الدولة في بنجلاديش بالإنابة.

وكالة الأناضول

الجيش التركي يمشّط "جبل برصايا" بعد السيطرة عليه في إطار "غصن الزيتون"

أعلنت القوات المسلحة التركية، بدء تمشيط "جبل برصايا" شرق مدينة عفرين، شمالي سوريا، بعد السيطرة عليه في وقت سابق الأحد، ضمن عملية "غصن الزيتون". وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، إن قواتها المسلحة تمكنت مع الجيش السوري الحر، من السيطرة على "جبل برصايا" (بارشاه). وأشارت الأركان التركية إلى أن القوات تواصل عملياتها بهدف تمشيط المنطقة من الإرهابيين.

وكالة أنباء رويترز

قمة مصرية إثيوبية سودانية الاثنين لبحث سد النهضة

قال مصدران رسميان الأحد إن قادة مصر وإثيوبيا والسودان سيعقدون اجتماعاً الاثنين في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء. وكانت مصر التي تعتمد اعتماداً كاملاً على نهر النيل في توفير احتياجاتها من المياه اختلفت مع إثيوبيا على بناء سد النهضة الكبير إذ تخشى أن يؤدي إلى تقليل كميات المياه القادمة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.

وكالة أنباء شينخوا

مسؤول لبناني: التعاون الاعلامي مع الصين يعزز العلاقات ويمتن أواصر التعاون

أكد مدير عام وزارة الإعلام اللبنانية حسان فلحة أن "التعاون اللبناني الصيني على المستوى الإعلامي يمثل دفعاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستويات كافة وتمتين أواصر التعاون بينهما". وقال فلحة في كلمة خلال حفل تكريمي أقامه سفير الصين وانغ كه جيان للوفد الإعلامي اللبناني الذي زار الصين مؤخراً، أن "الصين ولبنان بلدان مميزان في عطائهما للإنسانية والبشرية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"أفريقيا الموحدة" تتصدر برنامج القمة الأفريقية

بدأت صباح الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماعات الدورة العادية الثلاثين على مستوى الرؤساء والقادة الأفارقة، والتي تنعقد تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تحول أفريقيا". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح الأحد أن "القمة تناقش على مدى يومين مجموعة من القضايا من بينها مضاعفة الجهود والطاقات لتحقيق التنمية والتقدم والسلام في الدول الأفريقية خلال العام الحالي.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

البرلمان یرفض الخطوط العریضة لمشروع الموازنة للعام الإیراني الجدید

أعلن نواب مجلس الشورى الإسلامي عن معارضتهم لمشروع الموازنة للعام الإیراني الجدید (یبدأ من 21 آذار المقبل) خلال الجلسة العلنیة للمجلس مساء الأحد. وبعد إدلاء 10 نواب موافقین و10 نواب معارضین بتصریحاتهم أمام البرلمان، أجري التصویت على قرار لجنة موائمة الموازنة للعام الإیراني الجدید، حیث عارضه 120 نائباً فیما وافق علیه 83 نائباً وامتنع عن التصویت 9 نواب من أصل 216 نائباً حاضراً فی الجلسة.