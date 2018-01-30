TL

رأى الرئيس الحريري ضرورة حماية الاستقرار الأمني أولاً والعودة إلى الاستقرار السياسي عن طريق معالجات سريعة ثانياً.

المنار

حيث لا يصح السكوت حفاظاً على المقامات والوحدة الوطنية والاستقرار وكل المنجزات، كان بيان حزب الله تعليقاً على الكلام المسرب عن وزير الخارجية جبران باسيل: "مرفوض بالشكل والمضمون كل كلام من أي كان يسيء إلى الأخ الرئيس نبيه بري" قال بيان حزب الله.

nbn

وزير المال علي حسن خليل قال للـ NBN "نحن لسنا من يطالب باسيل بالاعتذار ولكن إذا أراد ذلك فليكن أمام اللبنانيين وكل العالم".

mtv

فجأة خرجت بلدة محمرش المنسية في وسط البترون إلى واجهة الحدث، فمن إحدى قاعاتها المقفلة خرج كلام جارح من فم الوزير باسيل بحق الرئيس بري أسقط هدنة بين بعبدا وعين التينة كان حزب الله عمل عليها ليل أمس.

NTV

انكسر اليوم قلم من زمن الأمناء العامين على المجالس.. مصطفى ناصر .. الرجل الذي احتفظ حتى بسر مرضه ودارى أوجاعه عن المقربين.. عانى بعيداً عن الإعلان.. أقفل جريدة حديثة الحبر قبل أن يغلق على نفسه الطبعة الأخيرة ويرحل بصمت. مصطفى ناصر زمن الكلمة الحرة.. وعاصر هيكل الصحافة.. وقرب المسافات بين حارة حريك وقريطم سابقاً.. فكان صحافياً مزوداً بكاتم صوت مصطفى ناصر في ذمة الله .. وأسراره في ذمة أوراق لم يكتبْ لها الصدور.

المستقبل

رئيس الجمهورية ميشال عون والذي نقل عنه مقربون أنه ليس طرفاً في أي سجال وهو حريص على التهدئة والاستقرار، ويرصد رد الفعل حتى خواتيمه، كان منهمكاً بزيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي وصل إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام وهو كان أرجأ أيضاً اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.

OTV

دولة رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل المحامي نبيه بري هل من مجال للكلام بعد، أم أن الأمور باتت في مكان آخر؟ علماً أننا منذ البداية نؤكد لكم أننا لا ندعي الكلام نيابة عن وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل. فهو لديه كل القدرة والجرأة والشجاعة ليقول ما يجب قوله وهو أصلاً بادر منذ منتصف ليل أمس فور التسريب المسيء والمؤذي إلى الاتصال بوسائل الإعلام والإعراب عن أسفه لما حصل.

LBC

تفاعل كلام رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله عن اختفاء ملفات قضائية وهذا الكلام من شأنه أن يشكل إخباراً أمام القضاء.

الميادين

حملة السيسي: نرحب بالمنافسة وهدفنا صورة مشرفة لمصر.

الجزيرة

الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوى خلال عمر الثورة.

العربية

الحكومة اليمنية: جهود رئاسية لتجاوز ما يجري في عدن.