أخبار الخليج - البحرين

وزير شؤون الإعلام يستقبل وزير الثقافة والاتصال المغربي ويشيد بالعلاقات بين البلدين

استقبل علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بمكتبه محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في احتفال اختيار المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2018. وخلال اللقاء أشاد وزير شؤون الإعلام بالعلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والملك محمد السادس، مؤكداً ترحيب وزارة شؤون الإعلام في تعزيز سبل التعاون والتنسيق الإعلامي بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مجال الإعلام المرئي والمسموع وتبادل الأخبار والمعلومات، مؤكداً حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب المغربي في جميع المجالات، ومن بينها قطاع الإعلام.

الأنباء - الكويت

السفيرة الفرنسية: زيارة "تونير" إلى الكويت تعكس الروابط القوية بين القوات المسلحة بالبلدين

أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد ماري ماسدوبوي أن باخرة الإنزال والقيادة تونير، من القطع البحرية الرائدة في البحرية الوطنية الفرنسية، موضحة أنها تعتبر أداة أساسية وممتازة للجيوش. لافتة إلى أن الرسو الودي لهذه الباخرة في الكويت، في ميناء الشويخ يشهد على الروابط التي تجمع جيشي بلدينا وهي روابط صداقة ترجمت مرات عديدة بطريقة عملية. ولفتت ماسدوبوي، في تصريحات صحافية، إلى أن تونير قد أبحرت منذ بضعة أسابيع وهي الباخرة التي تم اختيارها لمساندة المواطنين الفرنسيين الذين أصيبوا بالعاصفة إيرما في الخريف الماضي، وقد أدت مهمتها بنجاح، مشيرة إلى أنها تؤدي مهمة رفع ألوان علم فرنسا عالياً في المياه الخليجية في منطقة استراتيجية تمتد من شرق البحر المتوسط إلى الخليج مروراً بالمحيط الهندي.

الوطن - عمان

مصر: (النواب) يقر قانون الإفلاس و تعديل على قانون الانتخابات

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الأحد إن مجلس النواب أقر قانون الإفلاس، وهو قانون يأتي ضمن برنامج إصلاح تنفذه الحكومة سعياً لإنعاش الاقتصاد. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن القانون الذي يعرف باسم "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" يعمل على "تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر وحماية الغير واستحداث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية".

القدس - فلسطين

الرئيس عباس يلتقي العاهل الأردني

يصل الرئيس محمود عباس العاصمة الأردنية عمان ويجتمع مع الملك عبد الله. ويتناول اللقاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ، في ضوء الحديث المتزايد عن قرب إعلان ترامب ما يسمى بصفقة القرن في آذار المقبل.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك يجري مباحثات مع عباس في قصر الحسينية

أجرى الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس مباحثات، في قصر الحسينية الاثنين، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين حيال التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس. وأكد الملك، خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، على أن الأردن يواصل جهوده وفي جميع المحافل الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا الملك إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في مدينة القدس، التي تمثل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتناولت المباحثات الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة دعم المجتمع الدولي لها، خاصة وأن هناك ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة.