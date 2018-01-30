The Telegraph

المعارضة المصرية تدعو لمقاطعة الانتخابات بعد اعتقال والتهجم على كل المنافسين للسيسي

دعا قادة المعارضة المصرية لمقاطعة الانتخابات في البلاد بعد اعتقال، ومحاكمة وإخافة كل من يترشّح ضد الرئيس السيسي.

وفي بيان مشترك، صرّح تكتّل لأقطاب المعارضة أنه على المصريين تجنّب الانتخابات احتجاجًا على أن الحكومة قد منعت حصول "أي سباق عادل في الانتخابات القادمة". وقد أخذ النائب السابق محمد أنور السادات المسألة إلى مستوى آخر حيث حثّ مجموعات المعارضة على تنظيم تظاهرة سلمية نحو القصر الرئاسي. يُذكَر أن سامي عنان، وهو جنرال سابق، كان ينوي الترشّح ضد السيسي، إلا أنه قد تم اعتقاله تحت تهديد السلاح من قبل قوى الأمن المصرية.

روسيا اليوم

قمة فلسطينية أردنية تبحث قرارات ترامب بشأن القدس

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قمة ثنائية لبحث تداعيات اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وتشاور الزعيمان خلال اللقاء، الذي عُقد في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، الاثنين، حول طبيعة التحرك القادم والتهديدات الإسرائيلية بالاستيلاء على المزيد من الأراضي في القدس والضفة.

كما استعرضا التطورات الإقليمية الراهنة والجهود لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات لتوحيد المواقف بشأن القضية الفلسطينية.

ووصل الرئيس الفلسطيني مساء الأحد، في زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمان، قادماً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد مشاركته في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي.