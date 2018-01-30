وكالة أنباء الإمارات - وام

رئيس الدولة يستقبل محمد بن زايد ويتقبل التعازي بوفاة الشيخة حصة بنت محمد

استقبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بقصر البطين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وأسرة آل نهيان المعزين بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وكالة الأناضول

استمرار وصول المشاركين في مؤتمر "سوتشي" للحوار السوري

يستمر توافد المشاركين في مؤتمر الحوار السوري بمدينة سوتشي الروسية، على أن يستكمل وصول المشاركين مساءً، لانطلاق الاجتماعات الرئيسية الثلاثاء. وانطلقت فعاليات المؤتمر، بلقاء تقني بين الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، في مدينة "سوتشي"، من أجل التحضير لاجتماعات الثلاثاء، التي تجرى بين 1600 من المدعوين، حسب "مراسل" الأناضول. وينتظر أن تصل إلى "سوتشي"، طائرة قادمة من العاصمة التركية أنقرة، تضم نحو 90 من الشخصيات المعارضة السورية، من مختلف المكونات، من العرب والتركمان والأكراد، للمشاركة في مؤتمر الحوار.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

برلماني تركي: ما يقوم به نظام أردوغان في عفرين (محاولة احتلال)

أعلن النائب بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي محمود طوغرول أن العدوان الذي يشنه نظام رجب طيب أردوغان على منطقة عفرين شمال سورية يمثل "محاولة احتلال تستند إلى ذرائع لا أساس لها من الصحة". ونقلت وكالة سبوتنيك عن طوغرول قوله في حديث لها: "ما من أحد يصدق الذريعة التي قدمها نظام اردوغان لإطلاق العملية العسكرية في عفرين إذ لا يوجد لديه أي دليل يثبت تعرض تركيا لهجمات من هذه المنطقة التي أصبحت ملجأ آمنا لأكثر من 500 ألف مواطن سوري هرباً من جرائم التنظيمات الإرهابية أمثال داعش وجبهة النصرة".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

سفراء الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم لبنان لاستضافته لاجئي سوريا

أعلن سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى لبنان التزام بلدانهم بدعم لبنان في استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري، مشيرين إلى أن مؤتمر بروكسل الذي سيُعقد في نيسان المقبل سيشكل فرصة لتوفير دعم إضافي من الأسرة الدولية للبنان، سياسياً ومالياً، لتحمل ما وصفوه بالعبء الاستثنائي. وفي بيان أصدروه بعد اجتماع عقدوه مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت، "رأى السفراء أنه في سياق إقليمي هش، يبقى استقرار لبنان بالغ الأهمية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي". وفي هذا الإطار، شددوا على ضرورة نأي لبنان بنفسه عن النزاعات الإقليمية، مؤكدين من جديد "العناية البالغة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ جميع الأطراف اللبنانية قرار الحكومة في إطار روحية من الوفاق الوطني".

وكالة أنباء رويترز

سي.إن.إن: أميركا لا تخطط لسحب قواتها المتمركزة قرب منبج

نقلت محطة (سي.إن.إن) الإخبارية عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل قوله إن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب قواتها المتمركزة قرب مدينة منبج بشمال سوريا رغم تحذيرات من تركيا لنقلهم فوراً. ونقل الموقع الإلكتروني للمحطة عن فوتيل قوله الأحد أثناء رحلة للشرق الأوسط إن سحب القوات الأميركية من منبج "ليس أمراً نفكر فيه". وقالت تركيا، التي تشن هجوماً عسكرياً على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا، مراراً إنها ستطرد وحدات حماية الشعب أيضاً من منبج التي تقطنها أغلبية عربية وتقع شرقي عفرين. وتنشر الولايات المتحدة قوات قوامها نحو ألفي جندي في شمال سوريا لدعم تحالف تهيمن عليه وحدات حماية الشعب ساعد في إخراج تنظيم الدولة الإسلامية من معاقله في سوريا العام الماضي.

وكالة فرنس برس

الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء التفاوض حول فترة انتقالية بعد بريكست

تبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً موحداً استعداداً للتفاوض مع بريطانيا على الفترة الانتقالية لما بعد بريكست، يتضمن استمرار مساهمة لندن في الميزانية الاوروبية وتخليها عن أي مشاركة في اتخاذ القرارات داخل التكتل. وأثارت الشروط التي فرضها الأعضاء الـ27 في الاتحاد الغضب في بريطانيا، لا سيما في أوساط النواب المؤيدين لانفصال قاطع عن التكتل في حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ حيث يرون أنها تجعل من بريطانيا "دولة تابعة" لبروكسل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يبحث استخدام الأسلحة في سوريا خلال مؤتمر نتائج العملية في سوريا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث استخدام الأسلحة في سوريا مع المشاركين في مؤتمر حول نتائج العملية الخاصة في سوريا، في المركز الوطني للدفاع الروسي. وجاء في البيان: "سيشارك في المؤتمر الوزراء الفدراليين ورؤساء الإدارات، وقيادة وزارة الدفاع الروسية وممثلو شركات الدولة ومؤسسات الدفاع التي ستناقش استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في الجمهورية العربية السورية."

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

إیران وقعت عقوداً تمویلة بقیمة 30 ملیار دولار فی مرحلة ما بعد الاتفاق النووي

قال النائب الأول لرئیس الجمهوریة اسحاق جهانغیري أن الجمهوریة الإسلامیة وقّعت فی مرحلة ما بعد الاتفاق النووي اتفاقیات تمویلیة بقیمة 30 ملیار دولار تقریباً فی مجال الانتفاع من رؤوس الأموال الأجنبیة بما یشمل الصین وبعض الدول الاوروبیة لصالح المشاریع الأساسیة فی البلاد. وفی تصریح له الاثنین باجتماع "دراسة عقبات ومشاكل الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبیة للمشاریع الأساسیة"، أشار جهانغیري إلى أنه تم حسم عقود تمویلیة بقیمة 12 ملیار دولار من إجمالي نحو 30 ملیار دولار حتى الآن؛ مضیفاً أن هذه العقود ستدخل حیّز التنفیذ ومرحلة فتح الاعتمادات المصرفیة قریباً.