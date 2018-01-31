النهار/ روزانا بو منصف

تناولت الخسائر المترتبة على تجاوز خطوط حمراء وقالت ثمة خسائر يخشى السياسيون أنها بدأت تقع في اتجاهات عدة أبرزها في شكل رئيس الجمهورية الذي سمح بإدارة لعبة ولم يتولاها كليا ولو أنه أصدر بعد يومين من الانفجار بياناً حض فيه على المسامحة. وثمة خسارة جسيمة يعتقد أنها ستلحق برئيس الحكومة وثمن سيدفعه لاحقاً يحكم شركة الوثيقة مع العهد من جهة وفق ما بات يتبين راهناً في عدم قبول وساطته بناء على هذه الشركة، ولأن هذه الأخيرة ستكون مكلفة على الرئيس الحريري بحكم الصراع الذي يخوضه العهد من جهة وبحكم أن العهد يعتمد على الدعم الذي يقدمه له الشريك السيئ أيضاً.

الجمهورية/ طوني عيسى

قال على رغم التلويح بنسف الحكومة والعهد وإسقاط تسوية 2016، فليس متوقعا أن يقوم حزب الله بضرب حليفه في الحكم فقط هو يريد انضباطه كما أن الرئيس ميشال عون يعرف حدود اللعبة، وكذلك، تبقى الأنظار شاخصة في اتجاه 7 أيار 2018 أي اليوم الأول من عمر المجلس الجديد لا في اتجاه 7 أيار 2008.

الجمهورية/ أسعد بشارة

قال إن خلاف رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، وضع اتفاق الطائف في مرحلة الخطر، خصوصاً بعد الانتخابات النيابية وما ستفرزه من نتائج. وأضاف لكن لا يمكن الجزم بعد فتح باب تعديل الطائف بما ستذهب اليه الأمور.

الجمهورية/ ألان سركيس

أكد أن الدول الكبرى تريد إجراء الانتخابات في موعدها وذلك حفاظاً على النظام الديمقراطي الوحيد في الشرق، وأضاف أن المجتمع الدولي يؤكد أن هذا الاستقرار في لبنان ممنوع وبالتالي فإن رهان البعض على تخريب الأمن من أجل تطيير الانتخابات ليس في محله.

الأنوار / رفيق خوري

اعتبر أن تدني الخطاب السياسي ليس سوى تعبير عن تدنى السياسة وتصحر الحياة السياسية في لبنان. ورأى أن أقل ما علينا فعله هو التسليم بأن الحياة السياسية لا تبنى بالشتائم ولا بالحجارة.

اللواء/ حسين زلغوط

تحدث عن مخاوف من وقوع الاستقرار العام والحكومة والانتخابات النيابية ضحايا الاشتباك السياسي وسأل عما إذا كان أمام استقالة مقنعة للحكومة من الآن وحتى السادس من أيار المقبل؟ ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن هناك من لم يغادر بعد مرحلة ما قبل الطائف.