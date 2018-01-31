The Guardian

تيريزا ماي تقول قبل رحلتها التجارية إن المملكة المتحدة والصين لن تريا الأمور من منظار واحد طوال الوقت

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل رحلتها التجارية التي تستمر 3 أيام إلى بكين أن المملكة المتحدة والصين لن تريا الأمور من منظار واحد طوال الوقت، وأضافت أنها ستشدّد على أهمية المقاربة التي تعتمد على القوانين في مجال التوسّع الاقتصادي. التحذير الذي أطلقته تيريزا ماي قبل رحلتها إلى مدن ووهان وبكين وشانغهاي الصينية تشير إلى أنها ستحاول السير على خيط رفيع بين مناصرة حقبة من التجارة الحرة التالية لـ"بريكزيت" وبين توخي الحذر من الرئيس الصيني بسبب مبادرة "طريق الحرير الجديد" التي أطلقها والتي تعتمد على استثمارات بمبالغ تصل إلى 900 مليار دولار في مشاريع بنى تحتية يهدف من خلالها إلى تحقيق مكاسب جديدة وجذب المدن المجاورة للصين إلى مدار بكين.

زيارة ماي التي يرافقها فيها 50 رجل أعمال تأتي في مرحلة تشهد تدهوراً في مجال حقوق الإنسان في الصين وتزايد النزعة الديكتاتورية في البلاد وفي خضم تزايد الضغوط المحلية البريطانية لاتخاذ موقف من صناعة الفولاذ الصينية التي تهدد الصناعات البريطانية.

The Telegraph

تنظيم "داعش" قد يواصل العمل على الأسلمة المتشددة لمناصرين بعد سنوات من الهزائم في المعارك على الأرض بحسب ما حذر جنرال أميركي

حذر نائب رئيس هيئة الاركان المشتركة الأميركية الجنرال بول سيلفا من أن أيديولوجية المنظمة الإرهابية "داعش" قد يبقى لها تأثير كبير بسبب تبقي الكثير من المواقع الإلكترونية التي تعمل على أسلمة وتجنيد مناصرين جدد ما سيسمح للتنظيم بالصمود لسنوات عديدة بشكل سري بعد إلحاق الهزائم بعناصره في المعارك القتالية على الأرض.

ووجّه سيلفا تحذيره للبلدان التي تشكّل التحالف ضد "داعش" من ظهور التنظيم بنسخة جديدة في حال فشلت هذه البلدان بمعالجة الأسباب الأساسية التي تدفع إلى التطرّف. وأدلى سيلفا بتعليقاته هذه أمام مجموعة الكتّاب في المجال الدفاعي "ديفانس رايترز غروب" المرتبطة بجامعة جورج واشنطن.

وناقش سيلفا أيضاً مسألة المقاتلين الأجانب الذين يغادرون بلدانهم للتوجّه إلى القتال في الشرق الأوسط ومن بينهم 800 مقاتل من المملكة المتحدة.

روسيا اليوم

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية قام بزيارة لواشنطن

أكّد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن التعاون الاستخباراتي بين موسكو وواشنطن مستمر، مشيراً إلى أن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين زار واشنطن.

وفي برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية أوضح أنطونوف، اليوم الثلاثاء، أن ناريشكين أجرى مشاورات مع زملائه الأميركيين حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار السفير إلى أن الاتصالات بين استخبارات الدولتين لم تنقطع حتى في الفترات الأكثر صعوبة، مذكّراً بأن الولايات المتحدة سلّمت روسيا معلومات ساعدت على إحباط هجوم إرهابي ضخم في مدينة سان بطرسبورغ. وختم أنطونوف قائلا: "السياسة سياسة والعمل عمل... يجب التمييز بين الشعارات والعمل الحقيقي".

من جهته أفاد السفير الأميركي في موسكو، جون هانتسمان، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو أجرى الأسبوع الماضي "أهم لقاء مع زملائه الروس حول مكافحة الإرهاب على أعلى مستوى، وهو ما لم نشهده منذ وقت طويل جداً."