الوكالة الوطنية للإعلام

بري استقبل الرئيس الألماني وسلام والسلك القنصلي وقبلان: لن نسمح بما يهدد الاستقرار ووحدة لبنان واللبنانيين

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ظهر اليوم في عين التينة عن تقديره للمساعدات التي تقدمها ألمانيا للبنان وشكره على دور ألمانيا في مشاركتها في قوات "اليونيفيل". وأكد أن أهم مساعدة يمكن أن تقدمها ألمانيا هي المساعدة على الحل السياسي في سوريا لأهمية انعكاس ذلك على لبنان والمنطق، وأثار بري مع الرئيس الألماني ما تحاول إسرائيل أخيراً القيام به بسعيها إلى بناء جدار فاصل على الحدود البرية لاستهداف الحدود البحرية. وأكد أهمية الاستحقاق الانتخابي المرتقب في لبنان، قائلاً إنه لن يسمح بشيء يهدد الاستقرار ووحدة لبنان واللبنانيين. وكان بري قد استقبل الرئيس الألماني عند مدخل قصر عين التينة حيث عزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي النشيدين اللبناني والألماني وقدمت له ثلة من شرطة المجلس التحية.

وكالة أنباء رويترز

مخاوف في مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد خفض مساعدات أميركية

تشعر أميرة نصار من سكان مخيم برج البراجنة بقلق من المستقبل بعد أن خفضت الولايات المتحدة مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تساعدها وغيرها من بين نحو 170 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان. والولايات المتحدة أكبر دولة تاريخياً تمنح مساعدات للأونروا ولكنها قالت هذا الشهر إنها ستوقف دفع أكثر من نصف المبلغ الذي كانت تعتزم دفعه هذا العام وهو 125 مليون دولار مع اتساع شقة الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعماء الفلسطينيين. وشكك ترامب الذي تعرض لإدانة فلسطينية لقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في جدوى مثل هذا التمويل. وهدد مرة أخرى الأسبوع الماضي بحجب المساعدات عن الفلسطينيين ما لم يسعوا للسلام مع إسرائيل واتهمهم بعدم احترام الولايات المتحدة لرفضهم لقاء مايك بنس نائب الرئيس الأميركي خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

وانتشرت سريعاً أنباء التصريحات التي وردت في كلمة ألقاها ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في أزقة مخيم برج البراجنة في ضواحي بيروت الجنوبية. وتواجه الأونروا بالفعل أزمة مالية واضطرت في لبنان للتكيف مع وصول 30 ألف لاجئ فلسطيني جدد فروا من سوريا التي تمزقها حرب أهلية.

وكالة أنباء شينخوا

المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الديمقراطية يزور اليابان وكوريا الجنوبية

قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين إن مبعوثها الخاص لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، سيزور اليابان وكوريا الجنوبية للفترة من الأول وحتى السادس من فبراير المقبل. وسيلتقي جوزيف يون، الممثل الخاص حول السياسة تجاه كوريا الديمقراطية، ومساعد وزير الخارجية لشؤون اليابان وكوريا الجنوبية، مع مسؤولين كبار في كل من طوكيو وسيول، لمناقشة التنسيق حول كوريا الديمقراطية وقضايا أخرى تخص التحالف الثلاثي وقضايا ثنائية، وفقاً لبيان الخارجية الأميركية. في طوكيو، سيشارك يون في مؤتمر دولي حول بناء السلام المستقر في شمال شرق آسيا، ينظمه معهد تودا للسلام، والمعهد النرويجي للشؤون الدولية، والمركز الوطني لدراسات السلام والنزاعات التابع لجامعة أوتاغو.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: التجربة السورية أظهرت أن الجيش الروسي من أكثر جيوش العالم تجهيزًا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن استخدام الأسلحة الروسية في سوريا أظهر أن الجيش الروسي يعد واحداً من أكثر جيوش العالم تجهيزاً، و قال بوتين في مؤتمر عملي عسكري حول نتائج العمليات الخاصة في سوريا إن "استخدام أسلحتنا في سوريا أوضح بشكل مقنع أن الجيش الروسي هو أحد الجيوش الرئيسية في العالم من حيث معداته". وأكد بوتين أنه لا يوجد مثيل لروسيا في عدد أنظمة الأسلحة. يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، خلال زيارة، هي الأولى لقاعدة حميميم في سوريا، يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 أنه "خلال أكثر من عامين قامت القوات المسلحة الروسية، مع الجيش السوري بدحر أقوى الجماعات الإرهابية الدولية".