الدفاع العربي: العدد الرابع

Embraer تسلم الفيليبين super tucano A-29 وتقوم بطيران تجريبي للطائرة KC- 390 في USA

أعلنت embraer في 30 تشرين الثاني الماضي عن شراء القوات الجوية الفيليبينية 6 طائرات هجوم خفيفة وتدريب متقدمة من نوع A-29 super tucano . سيتم نشر الطائرة لتقديم الدعم الجوي القريب، والهجوم الخفيف، والمراقبة، والاعتراض الجوي- الجوي، ومهام مكافحة التمرد وستبدأ عمليات التسليم في عام 2019. وفي هذا الصدد صرح الرئيس التنفيذي للشركة Jackson shneider إن طائرة super tucano هي أفضل طائرة هجومية خفيفة في السوق وأننا واثقون أنها ستنفذ كافة المهام التي من أجلها تم اختيارها.

القوات الفرنسية تتسلم أول دفعة من صواريخ MMP

تم تزويد القوات المسلحة الفرنسية بالكمية الأولى من الصواريخ MMP وهي عبارة عن 50 صاروخاً و 20 منصة إطلاق وجرت عمليات التسليم بين 15 و 23 تشرين الثاني الماضي، ومنحت مديرية العتاد DGA العقد لشركة MBDA في عام 2013 وتم تأهيل النظام في تموز الماضي، مما مهد الطريق للبدء بالإنتاج.

انضمام بارجة وغواصة إلى القوات البحرية المصرية

أعلن الجيش المصري وصول البارجة "الفاتح" و"الغواصة 42" إلى الإسكندرية للانضمام للقوات البحرية، بعد إتمام إجراءات الاستلام بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام". وتتمتع الفرقاطة الجديدة بعدة مميزات فهي تستطيع الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحر، ولها القدرة على تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، مثل البحث عن الغواصات وتدميرها، وحراسة القوافل والسفن المنفردة في البحر، ومساندة وحماية الوقات البرية.

الجيش اللبناني يتسلم طائرتين "سوبر توكانو" أميركيتين

بحضور قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وقائد القوات الجوية في القيادة الوسطى الأميركية الفريق جيفري هاريجيان والسفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد في لبنان على رأس وفد من السفارة، إلى جانب عدد من الضباط والإعلاميين، أقيم في قاعدة حامات الجوية، حفل تسلم الجيش من السلطات الأميركية طائرتي سوبر توكانو (A29).

كاميرا حرارية من Flir تتعرف على الأشخاص

قدمت Flir كاميرا أمنية حرارية جديدة FLIR FB-series ID وهي أحدث كاميرا ثابتة حرارية في عائلة FB. إن FB ID تعطي أفضل صورة مع التفاصيل والتحليلات عالية الأداء لتحديد التسلل البشري والمركبات داخل منطقة معينة مما يجعلها حلاً مثالياً للرصد والمراقبة في المناطق الضيقة والواسعة. وقد تم تجهيزها لتكون بمثابة نظام أمني مستقل ولكن يمكن استعمالها مع الكاميرات المتحركة من أجل الملاحقة الآلية للمتسللين.

Sputnik

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