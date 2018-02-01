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إسرائيل على التلة ولبنان مقطوعة شرايينه بأيدي وأرجل ودراجات بعض بنيه احتجاجاً على تفلت لسان وزير الخارجية بحق رئيس البرلمان. إسرائيل تهدد لبنان بالاستيلاء على البلوك التاسع الغازي في المياه الإقليمية اللبنانية.

المنار

التهديد الإسرائيلي لنفط لبنان فوق كل اعتبار داخلي وإن حلّت أزمات السياسة أو لم تحل تبقى السيادة الوطنية ملاذاً لتوحيد الموقف والكلمة.

البلوك 9 لإسرائيل قال ليبرمان في ادعاء خطير قابلته مروحة ردود رسمية لبنانية تصدرها موقف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون منبهاً من التهديد المعادي لحق لبنان في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الإقليمية.

nbn

أكد وزير المال علي حسن خليل في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن: موقفنا واضح بعدم علاقة الحركة بما يجري في الحدث، ونركن جميعاً إلى مرجعية الجيش في حفظ الأمن.

mtv

استغل وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الفوضى، مدعياً أن البلوك النفطي اللبناني الواقع جنوباً على الخط الأزرق البحري هو لإسرائيل وأن الدولة اللبنانية وضعته قيد المناقصة بغير وجه حق، هذه النتعة العدوانية نبهت ملوك الطوائف في لبنان من دون أن تدفعهم إلى عقد هدنة الحد الأدنى في ما بينهم فسارعوا كل من متراسه إلى تحذير إسرائيل من مغبة مطامعها مهددين باللجوء إلى كل الوسائل للدفاع عن حق لبنان في البلوك رقم 9 وبكامل ثروته النفطية والغازية.

NTV

على زمن ارتفاع البلوكات السياسية خطفت إسرائيل بلوك النفط التاسع ومن قلب حرب بري التيار تسللت إلى قعر البحر الجنوبي ونفذت غارة في عمق الماء.. غافلت الحقول التي ترعى بينها الغزلان محلياً وقالت: هذا الحقل لنا.. وأنشأت مستوطنة نفطية في مياهنا الإقليمية.

المستقبل

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أمام زواره بأن اللجوء إلى الشارع يؤذي الاستقرار، وشدد على أهمية المؤسسات الدستورية، وعلى ضرورة حل الخلافات داخلها، كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام نواب الأربعاء بأن لا علاقة له ولحركة أمل بكل التحركات والتظاهرات.

OTV

عن موقفه خلال حرب تموز 2006، قال ميشال عون ذات يوم: "لم يكن جائزاً إلا أن نكون إلى جانب وطننا الذي نعيش فيه، والى جانب أهلنا وشعبنا الذين نعيش معهم، وهذه هي روح التضامن التي يجب أن تظهر أثناء الصعوبات على رغم الخلافات والتباينات السياسية التي تسقط عندما يكون مصير الوطن وشعبه معرضاً للخطر".

LBC

صراحة، لم يعد اللبنانيون يفهمون ما هو المطلوب. فبعد الاشتباك الحاد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، دخل رئيس الجمهورية على خط التهدئة أمس، وانتقى كلمات قال فيها: "إن ما ارتكب على الأرض خطأ جاء نتيجة خطأ".

قال الرئيس كلمته ولم يعد لديه المزيد، وقال باسيل كلمته معتبراً أن ما سماه مبادرة ذاتية بالتأسف عما سرب عن لسانه كاف، أما الرئيس بري، فبعد اللا تعليق الذي سرى أمس، قال بحسب ما نقل عنه النواب اليوم، إن المطلوب اعتذار علني إلى كل اللبنانيين عن الإساءات التي حصلت، لكنه عاد وسجّل نقطة متقدمة، عندما اعتذر بالفم الملآن إلى كل اللبنانيين عن الأذى الذي لحق بهم على الأرض.

الميادين

قال مصدر في قصر الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على تسريع جهود تشكيل نقاط مراقبة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

الجزيرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية واقتادتهم إلى مراكز للتحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال.

العربية

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على قائمتها السوداء للإرهاب.