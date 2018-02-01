النهار/ علي حمادة

أشار إلى أن الأزمة المشتعلة بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب مرشحة للتفاعل، وإن يكن المتسبب بالأزمة في فصلها الأخير هو وزير الخارجية جبران باسيل. ورأى أن هذه الأزمة قد تدخل تعديلاً كبيراً على المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، وقد تنعكس على الانتخابات نفسها.

النهار/ إميل خوري

اعتبر أن الاحتكام إلى الشارع بين التيار الوطني الحر وحركة أمل يذهب بلبنان نحو أزمة حكم، وأشار إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة قد تتحول معركة على الرئاسات الثلاث.

النهار/ سابين عويس

أشارت إلى أنه لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري المرونة والباع الطويل ما يكفي لامتصاص الأزمة واحتواء مفاعيلها، من دون أن يعني ذلك تجاوزها. فالكلمة حفرت عميقاً ومفاعيلها لن تقف عند من أطلقها أو على من أطلقها بل ستطال كل المشهد السياسي على أبواب انتخابات نيابية وتحالفات باتت أكثر تعقيداً وصعوبة في ظل إرباكات على مستوى القيادات، واحتقان طائفي على مستوى الشارع.

النهار/ ابرهيم بيرم

تناول الخلاف بين حركة أمل والتيار الوطني الحر وأداء حزب الله في معالجة الخلاف، وقال لم يعد بإمكان الحزب البقاء على النهج السابق من حيث التأني في المعالجة أو ترك جل الأمور على غاربه، وصار مطلوباً منه بالذات أن يكون حازماً في فرض تسوية تبرد الرؤوس الحامية أولاً وإلا فإن الحزب ومشروعه أول الخاسرين من أي تدحرج للأوضاع بل في رأس الخاسرين.

النهار/ روزانا بو منصف

تناولت مؤتمرات الدعم للبنان، وقالت عندما تصبح الأمور ضبابية يكون الأمر الأهم هو تصويب البوصلة وهذا يكون بالعودة إلى المبادئ الأساسية التي يعبر عنها الدستور والممارسة الصحيحة له، والتي تسمح بأن نستشرف وضعنا. وحذرت من أن لبنان في مؤتمرات باريس السابقة خذل نفسه والعالم بحيث لم يطبق ما وعد به في حين أنه وعلى رغم الجهود التي يبذلها الرئيس سعد الحريري، فإن لبنان قد لا يمتلك أوراق الاعتماد اللازمة لجهة توثيق طلباته بخطوات إصلاحية حقيقية، وهذا يعني انعكاسات سلبية على وقع خلافات سياسية مفتوحة غدت تلبس لباساً دستورياً أيضاً.

البناء/ هتاف دهام

أشارت إلى أن تهديد وزير الحرب في حكومة العدو أفيغدور ليبرمان بشأن البلوك النفطي رقم 9 هو تهديد ضاغط ويشكل تحدياً للدولة اللبنانية التي عليها أن تواجه ضمن منظومة القوة اللبنانية، وأبدت الأسف للجو السياسي في البلد الذي لا يساعد أركان القوة: الجيش والمقاومة ولا يهيئ الظرف المناسب للمواجهة المريحة مع العدو.

الجمهورية/ جوني منيّر

قال حتى الآن لا يبدو أن هناك مكاناً لتسويات أو لوساطات جدية لرأب الصدع، وكأن الجميع ينتظر أن تنتهي جولة الكباش الحاصل وأن تستنفذ الأزمة كل أوراقها للبدء بوضع سكة التفاوض، فالاقتراحات التي وضعت رفضت كلها. وحتى الآن ليس في الأفق لا جلسة حكومية ولا جلسة لمجلس النواب أيضاً، لكن السؤال الأهم: إلى متى ستطول هذه الأزمة؟ وأي مدى يمكن أن تصل إليه؟ وأضاف في الشارع بلغت الأمور ذروتها، والاتجاه إلى سحب التوتر منه خصوصاً مع إرسال السفارات الأجنبية إشارات الاستياء إزاء تعريض الاستقرار الأمني الهش في لبنان إلى مخاطر غير محسوبة. وفي مرحلة لاحقة سترسل العواصم الغربية إشارات القلق إزاء تعريض الاستقرار السياسي بدوره للزعزعة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال إن كلام ليبرمان هو في رأي السياسيين يؤشر إلى بداية عمل إسرائيلي لتحضير مسرح الحرب الآتية، والتي يخشى كثيرون من نشوبها في الربيع المقبل، الأمر الذي قد يذهب بالاستحقاق الانتخابي النيابي أدراج التمديد والتأجيل، على رغم تأكيد قوى سياسية وازنة أن البلاد باتت لا تتحمل أي تمديد جديد لمجلس نيابي أمضى ولايتين تمديداً بالتقسيط.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن الانتظام العام في لبنان في خطر، والحرص عليه هو واجب الجميع، يتطلب ليس فقط التهدئة بل أيضاً ضمان القدرة على عمل المؤسسات.

اللواء/ عامر مشموشي

أشار إلى أن الهوة تتسع بين حركة أمل والتيار الوطني الحر ولا عودة إلى الوراء، مضيفاً أن ثمة من يجزم بأن الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية بات خارج أي قدرة على الحل. وسأل عما إذا كان هناك تقاطع مصالح انتخابية يكمن وراء تكبير حجم الأزمة.