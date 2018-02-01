الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري: إدعاء ليبرمان حول البلوك 9 باطل وتهديد للأمن الإقليمي

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بياناً، جاء فيه: "يتعمد مسؤولون إسرائيليون منذ أيام، توجيه رسائل تهديد للبنان، آخرها ما ورد على لسان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبر أن البلوك رقم 9 الخاص بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، هو بلوك عائد لإسرائيل، وأن لبنان بالرغم من ذلك قرر إجراء مناقصة بشأنه.

وكالة الأناضول

أردوغان يستقبل رئيس الوزراء اللبناني في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في العاصمة أنقرة. ووصل الحريري تركيا، في زيارة رسمية، والتقى في وقت سابق، نظيره التركي بن علي يلدريم، في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة، حيث عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب اجتماع ثنائي وآخر على مستوى وفدي البلدين.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الأردن يندد بالتفجير الإجرامي في باكستان ويدعو لمواجهة شمولية للإرهاب

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الإرهاب الذي ضرب في باكستان وأودى بحياة عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، يؤكد للعالم أجمع أن المعركة ضد الإرهاب لم تنته في كثير من أصقاع العالم، وأن شروره وجذوره لا زالت قائمة وموجودة، وتحتاج لتضافر الجهود الدولية في التصدي له ضمن استراتيجية شمولية وتخليص العالم من شروره.

وكالة أنباء رويترز

الرئيس اللبناني يقول إن تصريحات إسرائيل بشأن "البلوك 9 تهديد للبنان"

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء إن تصريحات إسرائيلية تحث الشركات على عدم تقديم عروض لعطاء لبناني للتنقيب في حقل غاز بالبحر المتوسط "تهديد للبنان". وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن العطاء اللبناني على حدود البلدين أمر "استفزازي جداً" ودعا الشركات العالمية إلى عدم تقديم عروض.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الدفاع القطري من واشنطن: يجب أن تدفع أميركا لحوار مع إيران وإلا الكارثة

قال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية إن الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تدفع لحوار جاد مع إيران وإلا ستحدث كارثة في المنطقة. وذلك في أثناء تواجده في العاصمة الأميركية واشنطن. ودعا الوزير القطري خالد العطية أميركا لإبقاء الحوار قائم مع إيران، حرصاً على استقرار المنطقة. وقال العطية، خلال مؤتمر في واشنطن الأربعاء، "الولايات المتحدة يجب أن تقوم بالمزيد فيما يخص القضية الإيرانية ويدفعون لحوار جاد"، مضيفاً "إذا لم يتم ذلك ستحدث كارثة في المنطقة".