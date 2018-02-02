الجمهورية 30/1/2018

إيمري يريد بقاء باستوري مع PSG

أكد الإسباني اوناي ايمري مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس، أنه يريد بقاء لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير باستوري في صفوف الفريق.

أوباميانغ 99% الى أرسنال!

كشفت تقارير ألمانية وإنكليزية أمس أنّ المهاجم الدولي الغابوني بيار - ايميريك أوباميانغ اقترب من الانتقال من بوروسيا دورتموند الألماني إلى أرسنال الإنكليزي، وأنّ الناديين باتا على وشك التوصّل إلى اتفاق نهائي.

الشرق 31/1/2018

المنشطات تؤرق اللجنة الأولمبية مجدداً

أبدت اللجنة الأولمبية الدولية قلقها من احتمال وجود مشاكل في النزاهة تتعلق بالزجاجات الجديدة المستخدمة في الكشف عن المنشطات وطالبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالتأكد من أن

إجراءات الكشف في الأولمبياد الشتوي الشهر المقبل تسير على ما يرام.

رئيس رابطة الدوري الإسباني يحرض نيمار ويتمنى رؤيته في الليغا

يتواصل الجدل حول مصير النجم البرازيلي، نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن إمكانية الاستمرار مع ناديه الحالي، في ظل ارتباط اسمه كثيراً بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني. وفي هذا الصدد، اعترف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أنه يحب رؤية نيمار مجدداً في الليغا، في ظل الشائعات عن رغبة النادي الملكي في ضمه الصيف المقبل.