The Guardian

الصين تثني على تيريزا ماي التي "تجنّبت" الحديث عن ملف حقوق الإنسان

أشادت وسائل الإعلام الصينية بسلوك رئيسة الوزراء البريطانية البراغماتية، ومقاومتها للضغوط التي طالبتها بتحدي بكين علناً في قضايا تتعلّق بهونغ كونغ وحقوق الإنسان، خلال زيارتها التي تستمر 3 أيام إلى الصين.

وأشارت الصحف الصينية إلى أن وسائل الإعلام الغربية واصلت الضغط على ماي من أجل انتقاد الصين، ولكن ماي قاومت هذه الضغوط وأدارت أذنها الصمّاء لهذه المطالب. وأضاف محللون سياسيون أنه من المؤكد أنّ ماي لن تحيد عن الهدف الذي رسمته لزيارتها لأن الخسائر التي ستنجم عن هكذا تحوّل ستفوق الفوائد.

كما اعتبرت الصحف الصينية أن ما من أصوات يمكن أن تعلو فوق صوت تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والصين التي أصبحت القوة التجارية الثانية عالمياً.



The Telegraph

الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة لن تعوّض عن كلفة خسارة ملف الهجرة مع الاتحاد الأوروبي بحسب ما كشف تحليل حول تأثير صدمة "بريكزيت"

كشف تحليل حكومي بريطاني تم تسريبه مؤخراً، بأن ضمان اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لن ينجح في التعويض عن الضربة التي سيتلقاها الاقتصاد البريطاني بسبب خفض أعداد المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي. كما أشار التحليل إلى أن تدابير الجمارك والرقابة على المعابر الحدودية وخسارة الولوج إلى الأسواق في عدد من القطاعات بالإضافة إلى تأثير الإصلاحات التي أدخلت إلى نظام الهجرة، تشكّل جميعها عوامل ستتسبب بأضرار تلحق بالاقتصاد البريطاني.

وقد ناقش التحليل الحكومي العديد من الوثائق لتقييم الأثر الذي ستتركه على ماليّة المملكة المتحدة وفقاً إلى موقع "Buzzfeed News".

غير أن رئيسة الوزراء البريطانية قلّلت من أهمية هذه التحليلات التي نُشرت في بداية الأسبوع، وقد تعهّدت بدورها أن حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي ستنتهي في اليوم الذي ستغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في آذار من العام 2019.

روسيا اليوم

العبادي: نسبة الـ 17% من الميزانية لكردستان "اتفاق سياسي"

أكّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن نسبة الـ17 % من الميزانية الاتحادية التي كانت تُمنح لإقليم كردستان على مدى سنوات "مجرّد اتفاق سياسي".

وقال العبادي، وفق مصدر مطّلع طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "التخصيصات الموجودة في العراق لا تكفي لجميع العراقيين"، مضيفاً أن "نسبة الـ17% مجرّد اتفاق سياسي كان معمولاً به في السابق، والعدالة والإنصاف يجب أن يحصلا حالياً". وأوضح أن "التخفيض شمل كل محافظات العراق ولم يستثنِ أحداً، وليس لدينا هدف في إقليم كردستان إلا تحقيق العدالة".

من جهة أخرى، شدد العبادي على أن حصّة قوات البيشمركة الكردية في الموازنة "ثابتة دون تغيير"، مشيراً إلى أن التخصيصات الموجودة في العراق "لا تكفي" لجميع المواطنين.

ولا يزال المبلغ المحدد من الميزانية مقابل النفط هو نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات بين بغداد وأربيل، حيث بدأ الإقليم تصدير النفط بشكل مستقل منذ بضعة أعوام، متهماً بغداد بعدم تحويل أموال كافية من الميزانية الاتحادية للإقليم، بينما اتهمته بغداد بعدم إنتاج وتحويل كميات كافية من النفط.