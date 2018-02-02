وكالة أنباء الإمارات - وام

مصر والكويت يبحثان التعاون في مجال النفط

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس المصري في القاهرة أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول المصري مع نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والدكتور نبيل بورسلي المدير العام للمؤسسة والوفد المرافق لهما. وأكد الوزير المصري أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً وتنسيقاً دائماً وتفاهماً كاملاً ومن أبرزها التعاقد الذي يتم تجديده باستمرار مع هيئة البترول.

وكالة الأناضول

قطر: مستعدون للمشاركة في قمة خليجية أميركية الربيع المقبل

قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، إن بلاده "مستعدة للمشاركة في قمة خليجية أميركية، الربيع المقبل في كامب ديفيد، وذلك شريطة أن يكون دافع "دول الحصار للمشاركة هو الإرادة الحقيقية وليس بالإكراه". جاء هذا بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة" القطرية خلال مشاركته في حوار في معهد "إنتربرايز" في العاصمة الأميركية واشنطن.

وكالة فرنس برس

رئيس الصين يريد "مستوىً جديداً" من العلاقات مع بريطانيا

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أنه يتعين على بلديهما أن يرتقيا بالعلاقات التجارية بينهما إلى "مستوى جديد" فيما تسعى لندن لعقد شراكات عالمية جديدة استعداداً لخروجها الشائك من الاتحاد الأوروبي.

وكالة أنباء شينخوا

بوتين وأردوغان يشيدان بنتائج المحادثات السورية فى سوتشي

أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بنتائج الجولة الحالية للمحادثات السياسية السورية فى منتجع سوتشي الروسي خلال مكالمة هاتفية، ذكرت ذلك هيئة الصحافة بالكرملين. وقال البيان "إن رئيسي الدولتين أكدا على أهمية تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها والتي تهدف إلى تعزيز فعال لعملية التسوية السياسية السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254".