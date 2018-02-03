TL

هدوء تام أمنياً ونسبي سياسياً.

وبانتظار تثبيت الاستقرار السياسي، أوضحت قيادة اليونيفيل أنه بإمكان الحكومة اللبنانية الطلب من الأمم المتحدة ترسيم الحدود البحرية لمعالجة التهديدات الإسرائيلية بخصوص بلوك الغاز التاسع.

المنار

عند دفء الاتصال الهاتفي بين الرئاستين الأولى والثانية ركن المشهد اللبناني اليوم، وعند خط أريد له إشعال نيران الشارع، ارتفعت شعارات الوحدة والتعايش لتكون مصداق المناعة التي تواجه كل محاولات اختراق النسيج اللبناني، فكانت بلدية الحدت قلب الحدث.

nbn

ارتياح عام على المستويين الرسمي والشعبي أرساه الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس مجلس النوّاب نبيه بري وهو ارتياح عبّر عنه زوّار عين التينة وبعبدا.

الرئيس بري جدّد التأكيد أنه مهما حصل من مشاكل يبقى الحفاظ على الأمن والاستقرار هو الأولوية، وبانتظار اللقاء المرتقب الثلاثاء فإن الأوضاع عادت إلى طبيعتها وفق ما لاحظ رئيس الجمهورية الذي أكّد أن مسيرة بناء الوطن ستُستكمل بصلابة.

mtv

المفاجأة الباسيلية الثانية تمثّلت في عدم مشاركة وزير الخارجية في اللحظة الأخيرة في مؤتمر الطاقة الاغترابية المنعقد في ساحل العاج وبقائه في فرنسا.

مصادر متابعة للمؤتمر قالت للـmtv إن الوزير باسيل تلقّى نصائح من أجهزة أمنية فرنسية بأن لا يشارك شخصياً في المؤتمر لأسباب أمنية وهو ارتضى العمل بهذه النصائح بعدما تبيّن له أن مشاركته الشخصية تشكّل خطراً على المشاركين في المؤتمر.

NTV

على عتبة حدث كاد يصبح خط تماس... كانت المصالحة بين التيار وأمل برعاية حزب الله... تطوع النائب علي عمّار ببناء عمارة الصلحة وانتشرت صور عن العشق الذي كاد يصبح ممنوعاً بين ألان عون وعلي بزي حيث سُمعت أصداء "أهواك بلا أمل وارتفعت شهية القبل" ثلاثية الحدث أرست تفاهماً جديداً على مرمى أيام من تفاهم ستة شباط.

المستقبل

أجواء التهدئة بين حركة "أمل" والتيار الوطني الحر باتت أمراً واقعاً. وفي تجلّياتها، ما أكّده النائب وائل أبو فاعور من عين التينة من أن "فتيل الأزمة سُحب من الشارع"، معتبراً أن "اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس نبيه بري أمس أعطى مؤشراً إيجابياً".

OTV

العنوان غير الدقيق: "باسيل لـ Magazine : حزب الله يأخذ خيارات لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية".

أما المضمون غير المحرّف، فأشار إليه المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل في البيان التالي: تتناقل وسائل الإعلام كلاماً محرّفاً ومجتزأ للوزير باسيل في حديثه إلى مجلة "ماغازين" الناطقة باللغة الفرنسية، في موضوع العلاقة مع حزب الله. والحقيقة أن ما قاله الوزير باسيل أن علاقتنا مع حزب الله استراتيجية وباقية، وهي كسرت الرقم القياسي في التفاهمات السياسية في لبنان، وأننا على نفس الموجة في القضايا الاستراتيجية.

LBC

في محصّلة الأسبوع، انفرجت بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لكنها لم تنفرج بين رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية استناداً إلى عدّة مؤشرات أبرزها ما قاله نائب أمل علي بزي في لقاء الحدث وما قاله الوزير جبران باسيل في افتتاح مؤتمر أبيدجان عبر شاشة تلفزيونية ويُعتقد أنه كان يتحدث من إحدى العواصم الأوروبية.

الميادين

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ هيذر نوارت، أن "​الولايات المتحدة​ وفت بالتزاماتها بموجب معاهدة "ستارت" ​الجديدة​ للأسلحة النووية مع ​روسيا​، في آب من العام الماضي، وتتوقع أن تفعل ​موسكو​ الشيء نفسه بحلول موعد نهائي ينقضي في الخامس من شباط".

الجزيرة

ركّز الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على أنّ "الخامس من آذار يقترب بسرعة، لكن الديمقراطيين لم يفعلوا شيئاً بشأن برنامج "داكا". هم يقاومون ويوجّهون اللوم ويشتكون، لكنّهم لا يفعلون شيئاً".

العربية

أكد وزير الدولة ​الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ أن الإعلام العربي المسؤول لا يشوّه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي مشيراً إلى أنه لا يمكن للفعل إلا أن يكون له ردّ فعل، فإن هناك شراكة استراتيجية بين الإمارات والسعودية تجاه أزمة اليمن.