THE WASHINGTON POST

البنتاغون يكشف عن استراتيجية جديدة للأسلحة النووية

نشر البنتاغون الأميركي يوم الجمعة سياسة جديدة خاصة بالأسلحة النووية الأميركية دعت إلى استحداث نوعين جديدين من الأسلحة لينهي بهذا الشكل المساعي التي بُذلت خلال حقبة الرئيس السابق أوباما من أجل الحد من حجم الترسانة النووية الأميركية وتقليص دور الأسلحة النووية في المخططات الدفاعية. وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في مذكّرة تمهيدية خاصة بالسياسة الجديدة والتعديل الأول من نوعه منذ العام 2010 أن التغييرات "تعكس الحاجة إلى مواجهة الواقع بشكل مباشر ورؤية العالم كما هو فعلياً وليس كما نريد أن نراه".

وقال نائب وزير الطاقة الأميركي دان بورييت إنه فيما كانت الولايات المتحدة تسعى خلال العقد الماضي إلى الحد من ترسانتها، كان الخصوم النوويين المحتملين للولايات المتحدة يعتمدون سياسة معاكسة تماماً. وتأتي هذه التعديلات على سياسة الأسلحة النووية التزاماً مع التوجيهات التي أرساها الرئيس ترامب بتعزيز القدرات النووية للبلاد منذ حملته الانتخابية ووصولاً إلى خطاب "حال الأمّة" الذي ألقاه هذا الأسبوع.

The Japan Times

آبي سيطلب من مون مساعدة كوريا الجنوبية في حال اضطر اليابانيون إلى الفرار من شبه الجزيرة الكورية

من المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن خلال المحادثات المرتقبة التي ستجمعهما تقديم المساعدة لإخلاء اليابانيين المتواجدين في كوريا الجنوبية في حال حصول أحداث طارئة في شبه الجزيرة الكورية بحسب ما كشفت مصادر حكومية. ويعكس هذا القرار المخاوف التي تستشعر بها إدارة رئيس الوزراء آبي جراء تزايد التوترات في المنطقة والخشية من تحوّلها إلى نزاع عسكري بين واشنطن وبيونغيانغ بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية.

روسيا اليوم

صفقة ضخمة بين "غوغل" و"أرامكو"

اتفقت شركة "أرامكو" المحلية و"ألفا بيت" الأميركية الشركة الأم لعملاق البحث "غوغل" على بناء مركز تكنولوجي ضخم في المملكة. وكشفت مصادر مطّلعة عن تفاصيل صفقة واتفاقيات جديدة لبناء المركز على غرار "SiliconValley" الشهير في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية. وذكرت المصادر أنه بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان يجري كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين السعودية والأميركية مباحثات منذ عدة أشهر حول مشروع لإدخال المزيد من الخبرات التقنية للمملكة. وبحسب المصادر، أفضت المباحثات إلى صيغة اتفاق مبدئي حول بناء "وادي السيليكون" في السعودية، على أن تساعد الشركة الأم لـ"غوغل" شركة "أرامكو" في بناء مراكز البيانات الكبرى بالمملكة. وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن المشروع سيكون ضخماً بما فيه الكفاية لإدراجه في البورصة السعودية، رغم عدم الكشف عن بنود الصفقة والمبالغ المتوقعة. وتهدف "غوغل" من خلال هذا المشروع المشترك أن يكون لها موطئ قدم في السعودية مقابل منافسيها مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" التي أوشكت على إتمام صفقة بمليار دولار لبناء ثلاثة مراكز بيانات في المملكة. واجتمع ولي العهد بكبار مديري الشركات التقنية لبحث إمكانية استفادة السعودية من التقنية والابتكارات والتكنولوجيا خلال زيارته Silicon Valley في أميركا بعد قضاء أسبوع سياسي واقتصادي في واشنطن وذلك منتصف عام 2016.