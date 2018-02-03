الوكالة الوطنية للإعلام

زوار بعبدا أشادوا بمبادرة رئيس الجمهورية الايجابية

الأجواء الايجابية التي شهدتها التطورات السياسية الأخيرة بعد الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، برئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كانت محور اللقاءات التي عقدها الرئيس عون في قصر بعبدا، حيث إجمع زواره على الإشادة بمبادرة رئيس الجمهورية وبمواقفه الوطنية وسعيه الدائم لتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها.

وكالة الأناضول

"غوتيريش" يدعو النظام والمعارضة السوريين للتعاون مع "دي ميستورا"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، النظام والمعارضة السوريين، إلى التعاون مع المبعوث الأممي الخاص استيفان دي ميستورا، من أجل "التوصل لتسوية سلمية للأزمة" بالبلاد. وقال غوتيريش، في تصريحات إعلامية، إنّ "مشاركة الأمم المتحدة في مؤتمر سوتشي (بروسيا)، المنعقد الأسبوع الماضي، استندت إلى فهم مشترك بين المنظمة وموسكو بشأن طبيعة الاجتماع ونتائجه، ومساهمته في عملية جنيف".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

سبينتسيروفا: مؤتمر سوتشي شكل منعطفاً لحل الأزمة في سورية

وصفت الصحفية التشيكية المختصة بالشرق الأوسط تيريزا سبينتسيروفا مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي بأنه يمثل منعطفاً في الجهود السياسية المبذولة لحل الأزمة في سورية. وقالت سبينتسيروفا في حديثها الأسبوعي لموقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي: "من أهم ما صدر عن المؤتمر التوافق على وحدة الأراضي السورية وإن السوريين وحدهم يقررون مستقبل بلادهم".

وكالة فرنس برس

ماكرون يؤكد في السنغال التزامه في قطاعي التعليم والبيئة

ركز الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والسنغالي ماكي سال الجمعة على مصالحهما المشتركة وخصوصاً على صعيد التعليم الذي يشكل محور اجتماع دولي في دكار يتوليان رعايته. وتأتي الزيارة السادسة للرئيس الفرنسي لدولة في أفريقيا جنوب الصحراء بعد مالي وبوركينا فاسو وساحل العاج والنيجر وغانا في مرحلة من إلتقاء المصالح بين البلدين، وفق المحللين.