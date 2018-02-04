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بعد غد الاثنين، تبدأ فترة تقديم الترشيحات إلى الانتخابات النيابية، وهذا يتطلب تشكيل لوائح مع استمرار البحث في التحالفات. وإذ يدخل لبنان مرحلة الانتخابات.

المنار

على سكة التهدئة تسير السياسة في لبنان، لترتفع وتيرتها الانتخابية كلما اقتربنا من السادس من أيار. لبنان المتماثل للشفاء بعد انتكاسة التسجيلات، يمسك بزمام المواقف ويواجه التهديدات المعادية على حقوقه في البلوك 9. أما المواجهة وسبلها، فمتروكة للقاء الرئيسين عون وبري في بعبدا يوم الثلاثاء المقبل، لتكون المناسبة مطلوبة بالحاح وطني لضبط ايقاع الداخل في اطار عمل المؤسسات.

nbn

ما بعد اتصال بعبدا بعين التينة، وحال الإرتياح الذي أرخاه، الأنظار تتجه إلى اللقاء المنتظر بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري الثلاثاء المقبل، كجسر عبور ينقل الوضع الداخلي من التهدئة إلى النتائج العملية عبر النقاش والحوار، لمعالجة الخلاف حول القضايا والملفات العالقة بين الرئاستين.

mtv

كأن اتصال الرئيس عون بالرئيس بري، بعد أزمة الفيديو المسرب للوزير باسيل وما استدرجه من غضب وفوضى في الشارع، أدى فقط إلى هدنة أمنية عارضة في بلدة الحدث، لا مفاعيل لها في السياسة، إذ لم يظهر من حركة "أمل" ما يوحي بأن ما حصل قابل لأن يكون أكبر من هدنة قبل اعتذار الوزير باسيل، ولا باسيل بدا معنيا بما حصل.

NTV

لا تزال البلاد واقعة تحت منعطف باسيل الأرضي والجوي، وبإنتظار ثلاثاء بعبدا والذي سيجمع رئيس الجمهورية برئيس المجلس، فإن رئيس الحكومة "سينوبه من الحب جانب"، وسيشكل اللقاء فرصة ليصلح ميشال عون بين نبيه بري وسعد الحريري، بعد ان نبت العشب السياسي على أدراجهما.

المستقبل

نهاية أسبوع انتخابية بامتياز، ترافقت مع مواقف سياسية انتخابية واجتماعات تحضيرية للماكينات الانتخابية في مختلف المناطق اللبنانية وللقوى السياسية، لشرح قانون الانتخاب.

OTV

بدءاً من الأسبوع المقبل، تدخل البلاد فعليا في مدار الانتخابات النيابية، مع انطلاق مهلة الترشيحات والدعاية الانتخابية بعد غد الاثنين، في أول انتخابات من نوعها على أساس النظام النسبي، قد تحمل معها رقما قياسيا في الترشيحات واللوائح الانتخابية.

LBC

يا ليتنا نغفو لنستفيق صباح السابع من آيار، أي بعد يوم على الانتخابات النيابية. هذه الأمنية، لو تتحقق، لكانت وفرت علينا أكثر من شهرين من التجاذب والمناكفات والفضائح، ولكانت وفرت علينا ضياعا سيتسبب به خلط الأوراق والمواقف الانتخابية. بعد يومين، سيفتح باب الترشح للانتخابات، ومعه تنطلق معركة شرسة، ستستخدم فيها كل أنواع الأسلحة السياسية والإعلامية، التي انضمت إليها مواقع التواصل الاجتماعي.

الميادين

قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها قصفت بشكل مكثّف منطقة سقوط المقاتلة سو-25 في ريف إدلب، مضيفةً إنّ 30 مسلحاً من "جبهة النصرة" قتلوا في قصف صاروخي على منطقة إطلاق الصاروخ على المقاتلة الروسية.

الجزيرة

أكد نائب وزير الخارجية البريطاني ألان دونكان أن لندن تعترف بحق ​تركيا​ قانونيا، في ضمان أمنها على الحدود مع ​سوريا​.

العربية

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحقيقات التي تجري في الولايات المتحدة بشأن روسيا، بأنها "عار على أميركا.