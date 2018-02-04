الديار/ جهاد نافع

حتى الأن لا تبدو في الساحة العكارية حماوة إنتخابية، والقوى والتيارات السياسية لا تزال بإنتظار باب الترشيح الذي ينطلق في الخامس من الشهر الجاري لمهلة تنتهي في 28 آذار المقبل. والملاحظ في هذه الأجواء إن بورصة الترشيح بدأت، لكن لا تزال الترشيحات مقتصرة على المرشحين الجدد الذين يطمحون لخوض الإنتخابات للمرة الأولى، وخاصة الترشيحات من مقاعد السنة الثلاثة. كما كان لافتاً خطوات جديدة لأول مرة تشهدها عكار، حيث تعلن بلديات كبرى عن اجتماع لفعالياتها من مخاتير ووجهاء عن اجتماعات تتدارس فيها إعلان مرشح عنها على غرار الإجتماعات التشاورية التي تحصل في عكار العتيقة وفي مشمش وفي جبل أكروم وفي وادي خالد.

الديار/ دوللي بشعلاني

يعوّل اللبنانيون على اجتماع بعد غد الثلاثاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف تبريد الأجواء وإعادة الوضع الأمني المستقر في البلاد إلى ما كان عليه قبل تسريب شريط الفيديو لوزير الخارجية والغتربين جبران باسيل، علماً أن الهدف الأول لهذا الإجتماع كما أفادت المعلومات، هو لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة التهديدات الإسرائيلية الأخيرة وأطماعها في وضع يدها على البلوك 9 في المنطقة الإقتصادية الخالصة، وفي بناء الجدار الفاصل الذي تعمل على إقامته على الحدود الجنوبية، فضلاً عن بحث الأوضاع العامة في البلاد.

الديار/ خالد عرار

أكّد مصدر سياسي مطلع أن موضوع التحالفات الإنتخابية قد يتأخر بالظهور حتى أواخر شباط علماً أن بعض القوى السياسية وفي طليعتها حزب الله باتت تحالفاتهم معروفة إلى حد كبير لكن الإعلان عنها بشكل رسمي قد يتأخر بانتظار تحالفات القوى السياسية الأخرى وبعض الشخصيات. ولفت المصدر إلى أن الأزمة الأخيرة التي تم تجاوزها ساهمت في تأخير الإعلان عن هذه التحالفات لأن ثمة تطورات سياسية أحدثتها.