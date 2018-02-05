الحياة

29 / 1 / 2018

البعوضة حشرة ذكية

وفق دراسة نشرتها صحيفة كارنت بيولوجي إن البعوضة التي تتعرض لمحاولة قتل من شخص ما، تميز رائحة هذا الشخص ولا تهاجمه مرة أخرى، لشعورها بأنه خطر على حياتها. وتوصل الباحثون إلى اكتشافهم بتجربة استخدمت فيها آلة تحاكي حركات اليد التي يحاول بها الإنسان صيد البعوض، ومن خلال التجربة، اكتشف الباحثون أن البعوض يربط بين هذه الآلة التي يعتبرها خطراً على حياته ورائحة الفئران، وأن الحشرات تعلمت البقاء بعيداً عن الفئران.

29 / 1 / 2018

رحيل أشهر جندي في الحرب الكورية

توفي الجندي الأميركي فرانك برايتور، صاحب الصورة الأيقونية عن الحرب الكورية التي دارت في خمسينات القرن العشرين. واكتسب برايتور شهرة كبيرة في الولايات المتحدة بعدما نشرت 1700 صحيفة أميركية بينها نيويورك تايمز، صورة له وهو يطعم قطة رضيعة حليباً معلباً بواسطة القطارة الطبية. ولجأ الجندي إلى هذه الطريقة بعدما قتل أحد زملائه القطة الأم بسبب صوت موائها الذي لم يعجبه. وتقول مجلة البحرية الأميركية إن الصورة وثقت لحظة إنسانية في خضم حرب وحشية راح ضحيتها الملايين. وأرسل الجندي إلى الجبهة عام 1952 بوظيفة مراسل حربي يوثق أخبار الحرب، لكنه استغل الفرصة لالتقاط الصور أيضاً.

2 / 2 /2018

الفلفل الأسود للشهية والمناعة والمزاج

دراسة أجراها باحثون هنود على مجموعتين من الفئران، أعطيت الأولى الفلفل الأسود كمكمل غذائي الى جانب نظام غذائي غني بالدهون، في حين لم تعط المجموعة الثانية من الفئران الفلفل الأسود وإنما فقط النظام الغذائي الغني بالدهون، وفي نهاية الدراسة سجل المشرفون على البحث نقصاً في الوزن وفي نسبة الدهون وفي مستوى السكر في الدم، لدى فئران المجموعة الأولى بالمقارنة مع فئران المجموعة الثانية. ويعتقد الباحثون الهنود أن مركب "بيبيرونال" الموجود في الفلفل الأسود هو الذي يعرقل عمل بعض الجينات التي ترتبط مع زيادة الوزن والسمنة.

2 / 2 / 2018

حدقة العين مرآة المشاعر... تتوسع فرحاً وتضيق حزناً

أظهرت دراسة علمية حديثة نشرها باحثون كنديون أن اتساع حدقة العين التالي للشعور بالخوف يساعد على بعث رسالة واضحة الى الأشخاص الذين يراقبون الموقف من أجل شد انتباههم، ما يعزز قدرتهم على تحديد موقع التهديد وبالتالي اتخاذ التدابير الملائمة لمواجهته. وقد يشير توسع حدقة العين إلى عدم اليقين في اتخاذ القرار المناسب، ففي دراسة نشرها العام الماضي باحثون ألمان وشملت 27 رجلاً وإمرأة طلب منهم اتخاذ القرار الصحيح خلال الاختبار، خلص قائد الدراسة إلى أن قطر حدقة العين ازداد بشكل كبير عندما لم يكن المشاركون واثقين من قرارهم، ما زاد احتمال اتخاذ قرارات مغايرة خلال الاختبارات التالية.

الشرق الأوسط

30 / 1 / 2018

فرنسية تعرضت لحدث تعود للعزف على البيانو بيدين مزروعتين

عادت فرنسية تبلغ من العمر 37 عاماً إلى ممارسة هوايتها في العزف على البيانو، والقدرة على تحريك أنامل يدها اليسرى، بعد أن أعاد لها الأطباء ذراعيها المبتورتين. وهي العملية الناجحة الأولى من نوعها في فرنسا. وبقيت كارولين شهراً ونصف الشهر في المستشفى، خرجت لتمرّ بأشهر صعبة من إعادة التأهيل في مركز متخصص. وقد نجحت في الضغط على مفاتيح الآلة الموسيقية باستخدام الضمادات التي تغلف أناملها.

30 / 1 / 2018

ظاهرة فلكية نادرة... قمر أزرق عملاق يتزامن مع خسوف كلي

في ظاهرة فلكية نادرة، تشهد السماء ظهور ما يعرف بالقمر الأزرق العملاق مع خسوف كلي للقمر، ويمكن رؤيته من غرب أميركا الشمالية حتى شرق آسيا. وقال الباحث في ناسا إن تداخل القمر الأزرق، وهو ثاني بدر في شهر ميلادي واحد، مع الخسوف، بينما يقع القمر في أقرب موضع للأرض، ظاهرة سماوية ثلاثية لم تحدث منذ 1982، حسب رويترز. وسيعطي الخسوف القمر احمراراً في ظاهرة تعرف بالقمر الدموي. وقال بيترو إن الخسوف سيكون أيضاً فرصة علمية للباحثين في هاواي الذين سيدرسون ما يحدث لسطح القمر عند انخفاض درجة الحرارة سريعاً من 100 درجة مئوية في ضوء الشمس إلى 153 درجة تحت الصفر في الظلام.

الشرق

1 / 2 / 2018

اكتشاف قد يغير حقيقة بداية الحياة على الأرض

تشير دراسة جديدة، من المقرر نشرها في journal earth and planetary science letters إلى وجود إمكانية لظهور أشكال الحياة، خلال السنوات الأولى من الحياة على الأرض. وقدر علماء الآثار المباشرة لـ"القصف المكثف" خلال هذه الحقبة، والمعروفة باسم "hadean"، ووجدوا أن أقسى السيناريوهات لم يكن كافياً لاختفاء مظاهر الحياة على الأرض. ويقدر أن "hadean" استمرت من 4.6 إلى 4.0 مليار سنة مضت، وهو ما يمثل سنوات التكوين الأولى للأرض. وركز العلماء على بيئة الطبقات العليا تحت سطح الأرض، بناء على دراسة سابقة حول التطور الحراري للقشرة. وتساهم اصطدامات الكويكبات في إحداث تغيرات جذرية على الكوكب، حيث غيرت الألواح القابلة للصهر سطح الكرة الأرضية.