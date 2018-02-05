TL

الثلاثاء لناظره قريب، وترقب ثلاثي الأبعاد للقاء الرئاسي الثلاثي الثلاثاء المقبل: من بعد غسل القلوب وإزالة الندوب، إلى بعد المرحلة المتجهة نحو السادس من أيار موعد الانتخابات النيابية وما تحمله من تحالفات واستقطابات، إلى بعد الأمن والأمان الذي يتطلب يقظة واستشرافاً للاستفزاز الوقح الذي تتعمده المواقف والتهويلات الإسرائيلية من البحر هذه المرة، ونعني من بوابة البلوك الغازي البحري الجنوبي.

المنار

على مفترق أسبوع حافل يقف لبنان غداً الاثنين يفتح باب الترشح للانتخابات النيابية، وما بعد الخامس من شباط لن يكون كما قبله على مسار التحضيرات والتحالفات والاستنفارات على أنواعها، وخاصة الإعلامية منها.

بعد غد الثلاثاء، لقاء رئاسي ثلاثي في بعبدا، محطة للتوافق على آلية مواجهة التهديدات الإسرائيلية للنفط اللبناني، ولبرمجة علاقة المؤسسات في ما بقي من وقت قبل السادس من أيار.

أما يوم الجمعة فهو في دائرة الانتظار لحدث توقيع عقود الاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط في البلوكين اربعة وتسعة، في تحد للعدو والكل متربص.

nbn

الأوساط السياسية في حال انتظار للاجتماع المرتقب بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، والذي يتوج الاتصال الدافئ الذي أجراه رئيس الجمهورية برئيس المجلس النيابي وسحب عبره فتائل الاحتقان.

mtv

التهدئة السياسية أرخت بظلالها على العطلة الأسبوعية، مفسحة المجال للاتصالات البعيدة عن الأضواء. وفي هذا الإطار تتجه الأنظار إلى الاجتماع المفصلي الذي ينعقد في بعبدا الثلاثاء المقبل، والهادف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الرئاسية. فهل يطوي هذا الاجتماع صفحة الخلافات والالتباسات والتناقضات، إفساحاً في المجال أمام دخول لبنان زمن الانتخابات النيابية بأقل قدر من التباينات الرئاسية؟

NTV

اعتباراً من الغد سوف تتحول البلد برمتها إلى ماكينة تستدر العطف الانتخابي بأنواع الأسلحة كافة، التقليدية منها والمحرمة سياسياً.

المستقبل

التهديدات الإسرائيلية للثروة النفطية اللبنانية ستحتل صدارة الاهتمامات مع اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا بعد غد الثلاثاء، فيما لن تغيب عنه الأحداث التي أعقبت كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن اللقاء.

OTV

فتح باب الترشيح النيابي غداً، واللقاء الرئاسي بعد غد، وإضراب المعلمين على مدى ثلاثة أيام، عناوين ثلاثة تتصدر الأسبوع الطالع، الذي يتطلع اللبنانيون إلى أن يرسخ جو الاستقرار، ويكرس الهدوء على الأرض، تأميناً لظروف مؤاتية لاستحقاق أيار الذي يترقبه الجميع منذ تسع سنوات.

LBC

بحسب المواعيد الرسمية، غداً يفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية، والتاريخ ذاته هو موعد بدء الحملة الانتخابية. غداً يبدأ الشوط الذي ينتهي مساء الأحد في السادس من أيار.

الميادين

الجيش التركي يعلن مقتل اثنين من عناصره وإصابة 5 الأحد خلال قتالهم في عفرين السورية، والرئيس التركي يقول إنه يعرف هوية الدولة التي زودت المسلحين الأكراد بالسلاح الذي استهدف دبابة تركية وأسفر عن مقتل 5 جنود أتراك.

الجزيرة

سيطر الجيش السوري الحر المدعوم بالجيش التركي على مناطق جديدة بمحيط عفرين (شمال سوريا) ضمن عملية "غصن الزيتون"، في حين دعت ما تسمى الإدارة الذاتية الكردية بالمدينة روسيا والتحالف الدولي للتدخل الفوري.

العربية

دعا أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التقيد بقواعد دولة القانون وعدم إقالة كبار المسؤولين عن التحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا.