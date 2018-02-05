The Guardian

رئاسة الوزراء البريطانية تستبعد أي اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي

بعد الكشف عن الانقسامات في الآراء بين الوزراء البريطانيين حول مستقبل علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، قال مصدر رسمي إن سياسة الحكومة لا تعمل من أجل التوصّل إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد. هذه المستجدات من شأنها أن تغضب من لا يزالون يتأمّلون بتوصّل المملكة إلى اتفاق يسمح بوجود علاقة وثيقة مع الاتحاد بعد عملية "بريكزيت"، ولكن هذا الأمر من شأنه أن يهدئ من جهة أخرى من مخاوف مؤيدي "بريكزيت" المحافظين الذين كانوا يهددون بالعمل على إقالة رئيس الوزراء تيريزا ماي في حال اتجهت الأخيرة إلى توقيع اتفاق مع الاتحاد يحد من الاتفاقيات التجارية التي يمكن للمملكة السعي إليها مع أطراف ثالثة.

وجاء هذا التوضيح عشية زيارة سيقوم بها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية وخلال استعداد مسؤولين في بروكسل لبدء محادثات حول ترتيبات العملية الانتقالية.

The Guardian

سفارة كوريا الشمالية في برلين استُخدمت للاستحصال على تكنولوجيا نووية بحسب مسؤول استخباراتي

زعم رئيس الاستخبارات الألمانية الداخلية بأن كوريا الشمالية كانت تستحصل على معدات وتكنولوجيا لأسلحتها وبرامجها النووية من خلال سفارتها في برلين.

وقال هانس جيورغ ماسن رئيس الـ"بي إف في" أو المكتب الفدرالي لحماية الدستور "لقد لاحظنا أن العديد من عمليات الشراء كانت تحصل من خلال سفارة كوريا الشمالية ونعتقد أن جزءاً من هذه العمليات كانت مخصّصة للبرنامج الصاروخي كما أن جزءاً آخر من هذه العمليات مخصص للبرنامج النووي لبيونغ يانغ وذلك في مقابلة مع قناة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية.

ورغم أن المقطع الترويجي للحلقة التي ستُعرض الاثنين لم يحدد طبيعة التكنولوجيا التي تحدث عنها ماسن، إلا أن المسؤول الاستخباراتي قال إن هذه المعدات تُستعمل لأغراض مدنية وعسكرية في آن واحد.

وحصلت الوكالة الاستخباراتية الألمانية على هذه المعلومات في العامين 2016 و2017 وفقاً لتحقيق قامت به القناة التلفزيونية نفسها مع الإشارة إلى أن أحد الدبلوماسيين في سفارة كوريا الشمالية حاول شراء معدات تُستعمل لتطوير الأسلحة الكيميائية.

روسيا اليوم

ساعات حاسمة بين ميركل والمعارضة لتشكيل حكومة ائتلاف

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن حزبي الاتحاد المسيحي، والاشتراكي الديمقراطي، تنتظرهما ساعات من المفاوضات الصعبة حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت ميركل للصحفيين قبل انطلاق الجولة الأخيرة من مفاوضات الائتلاف الحاكم في برلين: "ندخل مرحلة حاسمة، ولا يمكننا التنبؤ بموعد محدّد لنهايتها، فهناك ملفات ما زالت مفتوحة".

وأضافت: "نعلم مهمتنا جيداً.. لذلك أدخل المفاوضات بنيّة حسنة، لكن أعتقد أن أمامنا ساعات من المفاوضات الصعبة".

من جهته، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز: "سيكون يوماً تفاوضياً مكثفاً.. كنت أودّ أن أخبركم أن اليوم سيكون الأخير في المفاوضات، لكننا سنحدد ذلك في المساء".

ولم تذكر ميركل أو شولتز، الملفات التي لا تزال محل خلاف، في وقت يتوقع فيه مراقبون أن تنتهي المفاوضات بتشكيل الائتلاف الحاكم بين "الاتحاد المسيحي" و"الاشتراكي الديمقراطي"، اليوم، أو غداً على أقصى تقدير.

ويخوض الحزبان منذ كانون الثاني الماضي، مفاوضات شاقة لتشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد.

وفشلت محاولة حزب "الاتحاد المسيحي" مع حزبي الخضر والحزب الديمقراطي الحر في تشرين الثاني الماضي، ما دفعه للدخول في مفاوضات جارية حالياً مع "الاشتراكي الديمقراطي".