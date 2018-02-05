وكالة الأناضول

أردوغان: زيارتي للفاتيكان فرصة لتسليط الضوء على القيم الإنسانية المشتركة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن زيارته الرسمية إلى الفاتيكان، تعدّ بمثابة فرصة مهمة من أجل تسليط الضوء على القيم الإنسانية المشتركة وتوجيه رسائل صداقة وسلام. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، الأحد، قبيل توجّهه إلى الفاتيكان في إطار زيارة رسمية تنتهي الإثنين. وأكّد الرئيس التركي أنه سيبحث مع البابا فرنسيس خلال زيارته، الأزمات في فلسطين والقدس وسوريا والعراق ومكافحة الإرهاب ومشاكل اللاجئين ومعاداة الإسلام المتصاعدة بالغرب.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

تحديد أجور المواصلات في دير الزور ودراسة لإحداث مركز لخدمة المواطن

بالتوازي مع عودة الحياة والحركة المرورية إلى أحياء مدينة دير الزور وريفها ناقشت لجنة نقل الركاب في المحافظة واقع قطاع النقل والمرفق المروري وتحديد تسعيرة النقل للسيارات وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتساع رقعة مساحة العمل المروري والازدياد المتواصل في عدد المواطنين العائدين إلى المحافظة.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يتسلم تقريراً يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام

تسلم الملك عبدالله الثاني تقريراً يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام، الذي رفعه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي. واشتمل التقرير على ثمانية محاور هي: الإصلاح الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، وقطاع التشغيل والعمل، والإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام ومحاربة الفساد، والإصلاح السياسي، وتطوير القضاء، والحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات العامة.

وكالة أنباء رويترز

وزيرا خارجية ورئيسا مخابرات مصر والسودان يجتمعون بالقاهرة الخميس

قال متحدث الأحد إن وزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي جهازي المخابرات العامة بالبلدين سيجتمعون في القاهرة الخميس لبحث العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن قضايا إقليمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان تلقت رويترز نسخة منه "القاهرة سوف تستضيف يوم الخميس 8 (شباط) الجاري اجتماعاً رباعياً لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك". وأضاف أن الاجتماع الرباعي سيسبقه اجتماع بين وزيري الخارجية واجتماع بين رئيسي جهازي المخابرات ويليه مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إيران ستصدر 3 ملايين برميل نفط شهرياً إلى روسيا... والحساب باليورو

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه دخول عقد تصدير 3 ملايين برميل من النفط شهريًا من إيران إلى روسيا حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن القيمة المادية للعقد تم حسابها باليورو. وقال زنغنه، بحسب ما نقلت عنه وكالة "شانا" الأحد، إن "عقد تصدير النفط لروسيا بحجم 3 ملايين برميل شهرياً دخل حيز التنفيذ وتمت المحاسبة بين إيران وروسيا باليورو". وأضاف الوزير الإيراني "بيع النفط الإيراني مقابل السلاح هو كلام غير منطقي وكاذب نحن لا نقوم بهذه الأفعال أبداً".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

لقاء الملحق التجاري الإيراني مع مدير ميناء الرويس القطري

التقي الملحق التجاري الإيراني بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقري الأحد مع مدير ميناء الرويس القطري عبد الله الجبر النعيمي. وتم خلال هذا اللقاء دراسة سبل تطوير التعاون بين البلدين خاصة في مجال نقل السلع من الموانئ الإيرانية إلى هذا الميناء القطري حيث اتفق الجانبان على إجراء التنسيقات اللازمة من أجل احتواء المشاكل وتذليل العقبات الموجودة في هذا المجال.