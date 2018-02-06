TL

لا يمكن وصف اجتماع القصر الجمهوري غداً باجتماع الترويكا وان كان سيضم الرؤساء الثلاثة، فالحكم بعد الطائف حكم المؤسسات ورئيس الجمهورية الحكَم والقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد الأعلى لسياسة البلد التي يقرها مجلس الوزراء ويتعاون مع المجلس النيابي لتصبح نافذة إذا كانت قرارات كبيرة وتحتاج الى التشريع وحتى مشاريع القوانين ترسل الى البرلمان ثم تمهر بتوقيع رئيسيّ الجمهورية والحكومة والوزير المختص وربما معهم وزير المال إذا كان القانون أو المرسوم يتعلق بصرف مالي بغض النظر عن طائفة الوزير.

هنا بيت القصيد والرؤساء سيبحثون ذلك من زاوية مرسوم الأقدمية للضباط لكن هناك قضايا أخرى ستبحث عن طريق البند الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات وتعاونها. أما البحث الأكبر فيتعلق بالتهديدات الإسرائيلية العائد لبلوك الغاز اللبناني الرقم تسعة وما يقتضى ذلك من التوجه إلى الأمم المتحدة لتقديم شكوى، وهذا ما أبدته قيادة اليونيفيل التي قال الناطق باسمها لتلفزيون لبنان إن على لبنان التقدم من الأمم المتحدة بطلب لترسيم الحدود البحرية.

المنار

بين الوعيد الصهيوني والهدير التكفيري، تتقلب ملفات وتعلق أخرى، ويبقى الأمن والاستقرار أولوية وطنية يلامسها الجميع كثابتة لا يحاد عنها..

الوصل الرئاسي على نية بناء جدار القوة اللبنانية أمام جدران مزمعة إسرائيلياً وتهويلات البلوكات النفطية، ينتظره اللبنانيون غداً في قصر بعبدا، ليكون بين الرئيسين عون وبري، والسؤال إن كان سينضم إليهما الرئيس الحريري؟

nbn

يطفو على سطح الاهتمامات لقاء الثلاثاء في بعبدا بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب الذي يعول عليه أن يؤسس لترسيخ الاستقرار الذي حصل ويفتح أفق التعاون أكثر في سبيل مصلحة لبنان وسلمه الأهلي، ولذلك فإن كل الأمور ستوضع على الطاولة والمطلوب الوضوح الكامل.

mtv

العدل أساس الملك، وغوص العدالة يبنى بالحق وعليه، هذا ما قالت به الـ mtv دائماً وتجدد قوله اليوم، أما الداعي لهذا الكلام، فهو إصدار القاضي منصور القاعي حكمه في دعوى التخابر الدولي غير الشرعي المرفوعة بحق شركة استديو فيزيون ورئيس مجلس إدارتها ميشال غابريال المر، مبطلاً التعقبات بحقهما لعدم وجود جرم.

NTV

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تطورات الأوضاع في سوريا.

المستقبل

فتح باب الترشيح أمام اللبنانيين، رغم أن اليوم الأول شهد تسجيل مرشحين فقط، إلا أن وزير الداخلية اعتبر أن ما جرى أبلغ رد على المشككين بحصول الانتخابات في موعدها، ودعا المرشحين والإعلام إلى اعتماد لغة العقل.

OTV

بات مؤكدا أن لقاء بعبدا المنتظر غدا ثلاثي. أما غير المحسوم، فمضمون جدول أعمال اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.

فالبعض يريد حصر النقاش بالتهديدات الإسرائيلية. أما البعض الآخر، فيتمنى ان يشمل الملفات العالقة، وبينها البنود الخلافية بين المشاركين، التي يتفرع منها ملفان:

الأول، ملف الخلاف الذي نشب على أثر تسريب شريط وزير الخارجية والمغتربين، وهو محصور بين رئيس المجلس النيابي ورئيس التيار الوطني الحر.

أما الثاني، فالملف السابق المرتبط بمرسوم الأقدمية ومرسوم الترقيات العالق، الذي يتشارك فيه المجتمعون الثلاثة، علما أن مبادرة رئيس الجمهورية إلى الاتصال برئيس مجلس النواب أوجدت ثغرة في الملف الأول، غير أن العلاقة بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية مقطوعة منذ توقيع مرسوم الأقدمية، وهذا ما ينعكس حكما على جدول أعمال اللقاء، الذي قد يكفي الخطر الإسرائيلي الداهم لملئه...

LBC

تزدحم المواعيد هذا الاسبوع: غدا اللقاء المنتظر في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة، وهو الأول منذ شهرين، ويرتدي أهمية قصوى بعد التباعد بين بعبدا وعين التينة وعدم نجاح بيت الوسط في الجمع بينهما...

الأربعاء، المجلس الأعلى للدفاع، فيما لا يزال أمام رئيس الحكومة يوم غد، لمعرفة ما إذا كان سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. وفي حال الدعوة، فإن جدول الأعمال سيكون دسماً بسبب تراكم البنود بعد جلستين مرجأتين من الأسبوعين الأخيرين.

الميادين

حزب الله يشدد بمناسبة الذكرى الـ12 للتفاهم بين الرئيس اللبناني ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على أنّ التفاهم أثبت نجاعته خلال المراحل التي مر فيها لبنان من عدوان تموز وصولاً للحرب على الإرهاب أخيراً، مشدداً على صون التفاهم في مواجهة القوى الخارجية التي عملت ولا تزال تعمل على استهدافه وضربه.

الجزيرة

بدأ مجلس الأمن الدولي الليلة جلسة بشأن تجدد استخدام السلاح الكيميائي من قبل النظام السوري، حيث انتقدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الموقف الروسي وطالبت المجلس بوقف معاناة السوريين.

العربية

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن القوات الأميركية بدأت خفض أعدادها في العراق بعد أن أعلنت السلطات العراقية النصر على تنظيم داعش.