الاتحاد - الإمارات

جدار إسرائيل الحدودي يمس سيادة لبنان

قال لبنان إن جداراً تنوي إسرائيل بناءه على الحدود يمس السيادة اللبنانية. جاء ذلك خلال اجتماع بين عسكريين لبنانيين وإسرائيليين برئاسة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

البيان - الإمارات

كيف ستقوم الحكومة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة؟

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه على الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. ستقوم الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائها وفقاً للنسبة الضريبية السائدة، كما يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين، والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هي التي يتم سدادها الى الحكومة أو استردادها منها.

أخبار الخليج - البحرين

إطلاق النار على رجل واعتقاله بعد محاولته التسلل إلى مكتب روحاني

قالت وكالات أنباء إيرانية إن قوات الأمن أطلقت النار على رجل يحمل سلاحاً أبيض واعتقلته أمس الاثنين بعد محاولته اقتحام مقر المكتب الرئاسي.

الوطن - عمان

مستوطنون يقتحمون (الأقصى) وسط حراسة إسرائيلية مشددة بالقدس

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الاثنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، ووسط إجراءات وقيود مشددة على دخول المصلين للمسجد. ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المتطرفين خلال الاقتحام، بدءاً من دخولهم الأقصى عبر باب المغاربة وتجولهم في باحاته، خروجاً من باب السلسلة. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية لـ(الوطن) إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً عقب اقتحام 48 متطرفاً و13 عنصراً من مخابرات الاحتلال للمسجد الأقصى. وأوضح أن المستوطنين تلقوا أثناء الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاولوا أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

القدس - فلسطين

الجيش: اغتيال أحمد نصر جرار

قال الجيش الإسرائيلي أنه اغتال الشاب أحمد نصر جرار، المتهم بقتل حاخام إسرائيلي الشهر الماضي، وذلك في قرية اليامون بمحافظة جنين.