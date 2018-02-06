النهار/ عباس الصباغ

أشار إلى أن تفاهم مار مخايل الذي أبرمه التيار وحزب الله في 6 شباط 2006 صمد في مختلف المراحل السابقة. ولفت إلى أن الملف الانتخابي وعلى رغم أهميته لن يؤثر جوهرياً على "التفاهم"، وسينجح التفاهم في بناء الدولة.

الجمهورية/ جورج شاهين

تساءل عما إذا سيكون الرهان على اللقاء الثلاثي اليوم في محله؟ وقال إنه ليس من الحكمه الرهان كثيراً على لقاء بعبدا اليوم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري لتصفية القلوب وتجاوز الحواجز التي ما زالت منصوبة على الطريق بين عين التينة من جهة وبيت الوسط ومقر بسترس من جهة أخرى، معتبراً أن هذا اللقاء لن يعمل على غسل القلوب وتوفير المخارج للمأزق بين عين التينة وبعبدا في شأن مرسوم ترقية الضباط، كما بالنسبة إلى عودة العلاقة الحميمة ما بين عين التينة وبيت الوسط.

الديار/ دوللي بشعلاني

أكدت على متانة العلاقة بين قطبي تفاهم "مار مخايل" الرئيس ميشال عون والسيد حسن نصر الله. وتوقعت أن يصبح اجتماع بعبدا اليوم الذي سيضم الرؤساء الثلاثة، رباعياً إذا وافق الرئيس نبيه بري على انضمام الوزير جبران باسيل إليهم.

الأنوار / المحلل السياسي

رأى أن تقطيع الوقت انتهى وبدأ وقت الجد وأي خطأ على كل المستويات من اليوم حتى 6 أيار موعد الانتخابات النيابية سيضع البلد أمام اختبار قاس في مواجهة المجتمع الدولي. وتوقع أن عقد اللقاء الرئاسي الثلاثي في بعبدا اليوم تمهيد لاجتماع مجلس الدفاع الأعلى غداً، ولمبادرة حكومية من خلال تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي يطلب فيها تدخله لمنع إسرائيل من تماديها في ضم جزء من النقاط الحدودية، وتهديدها للبنان بضم البلوك 9 إليها.

الشرق / خليل خوري

حمَّل قانون الانتخابات النيابية المسؤولية عن مجمل الحال الهستيرية التي يعيشها اللبنانيون في هذه المرحلة. وقال إن هذا القانون وراء كلام الوزير جبران باسيل، ووراء انتشار أنصار أمل والرئيس نبيه بري في الشارع.