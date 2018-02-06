The Guardian

كوريا الشمالية: رئيس المخابرات الألماني يقول أنه يتم استخدام سفارة برلين للحصول على تقنيات نووية

صرّح رئيس الاستخبارات الألمانية أن كوريا الشمالية كانت تحصل على معدات وتكنولوجيا لبرامجها النووية عبر سفارة برلين.

رغم أن طبيعة هذه التكنولوجيا غيرمحددة، صرّح رئيس الاستخبارات أن لهذه المعدات استخدامات مدنية وعسكرية.

وقد جاءت هذه الاتهامات الألمانية بعد نشر تقرير للأمم المتحدة تضمّن أن كوريا الشمالية تخالف العقوبات عبر تصدير فحم، وحديد ومواد أخرى محظورة، كسبت من خلالها 200 مليون دولار في العام الفائت.

روسيا اليوم

مسؤول أمريكي سابق: توجيه ضربة استباقية لكوريا الشمالية قد يشعل حرباً نووية

أكد وزير الدفاع الأمريكي السابق وليام بيري أن توجيه ضربة استباقية إلى كوريا الشمالية تنص عليها عقيدة الولايات المتحدة النووية الجديدة، لكنها قد تؤدي إلى حرب نووية طاحنة.

وقال بيري في تصريح صحفي: "الموقف المماثل من حل المسائل مع كوريا الشمالية غير مقبول. نعم، يوجد لديهم الآن أكثر من 100 صاروخ مزود برؤوس نووية، وقد تظهر لديهم صواريخ عابرة للقارات في القريب العاجل، ولكنني أظن، أنهم لن يبدؤوا باستخدام الأسلحة النووية.. هم ليسوا انتحاريين خلافاً لتنظيمي القاعدة و"داعش"، وهم يرغبون في الصمود فقط. وبرأيي لن يستهدفوا واشنطن أو طوكيو."

وكانت دول عدة انتقدت العقيدة النووية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي.

وأعربت موسكو التي كان لها موقع محوري ملحوظ في هذه الوثيقة عن خيبة أملها العميقة إزاء التوجه المعادي لروسيا، فيما أكدت وزارة الدفاع الصينية أن بكين تعارض بحزم العقيدة النووية الأمريكية الجديدة.

وأثارت هذه العقيدة في اليابان ردود فعل متباينة، بين المرحب بها من الحكومة، والغاضب منها من ضحايا الهجوم النووي الأمريكي على اليابان في عام 1945.

روسيا اليم

الكرملين: امتلاك الإرهابيين في سوريا لمنظومات دفاع جوي مقلق جداً

عبر الكرملين، عن قلقه الشديد، من حقيقة امتلاك الإرهابيين في سوريا منظومات دفاع جوية محمولة على الكتف، مؤكدا أن ذلك يمثل خطراً هائلا للجميع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف في هذا الصدد، إن "امتلاك الإرهابيين للمنظومات الصاروخية المحمولة أمر يثير بالغ القلق.. هذا الأمر يمثل خطراً هائلاً على جميع الدول".

وفي نفس السياق، امتنع بيسكوف، عن التعليق على تصريح صادر عن عضو مجلس الاتحاد الروسي، إيغور موروزوف، بشأن الحديث عن أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة الروسية "سو – 25" في ريف إدلب السورية، مصدره أوكرانيا.

وقال: "بالتأكيد، من الضروري تقديم التصريحات بحذر، دون امتلاك معلومات مؤكدة من أين وكيف (وصلت) منظومات الدفاع الجوي هذه إلى سوريا، فضلاً عن الكثير من الذي يمتلكه الإرهابيون".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت عن إسقاط طائرة من نوع "سو- 25"، بصاروخ محمول على الكتف، في أول إسقاط طائرة روسية في سوريا بمضادات أرضية.

واتخذت الوزارة على إثر الحادثة قراراً بمنع تحليق الطائرات الروسية في الأجواء السورية على ارتفاع أقل من 5000 متر، ما يضمن بقاءها خارج مرمى الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف.

صحافة العدو الإسرائيلي

YNET

إيران تحث تركيا على إيقاف الحملة العسكرية في شمالي سوريا

حثت إيران تركيا على إيقاف حملتها العسكرية في سوريا، قائلةً أن العملية في شمال عفرين قد خرقت السيادة السورية وقد تزيد من حدة التوترات في البلاد التي دمرتها الحرب.

وقد صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "أعمال تركيا قد تعيد عدم الاستقرار والإرهاب إلى سوريا".