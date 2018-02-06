وكالة الأناضول

الحكومة التركية: سندمّر أي أسلحة تنقل إلى عفرين

قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن "كل أنواع الأسلحة والذخائر التي سيتم نقلها إلى منطقة عفرين من أي مكان في سوريا هي هدف لتركيا، وسنستهدفها وندمرها أينما رأيناها". جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة أنقرة، عقب اجتماع للحكومة.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

500 شهيد وجريح وصلوا مشفى عفرين منذ بداية عدوان النظام التركي والقصف يطال مركزاً للهلال الأحمر

بلغت حصيلة الضحايا الذين وصلوا إلى مشفى عفرين منذ اليوم الأول من العدوان التركي المتواصل على المدينة 142 شهيداً من المدنيين و345 جريحاً جراء الاستهداف الممنهج الذي تتبعه قوات النظام التركي في استهداف المدنيين والمباني والبنى التحتية لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي. وذكر مراسل سانا أنه "منذ اليوم الأول للعدوان الذي ينفذه النظام التركي على مدينة عفرين بريف حلب وصلت إلى مشفى عفرين جثامين 142 شهيداً وقرابة الـ 345 جريحاً وكلهم من المدنيين".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

مجلس الوزراء يستعرض تقارير دولية حول تحقيق الأردن مراتب بتحفيز الاستثمار

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي مجموعة من التقارير الدولية التي تشير إلى أن الأردن حقق خلال العام الماضي مراتب أعلى في مجالات تحسين وتحفيز بيئة الاستثمار. واعتبرت مجلة فوربس، الأردن من أفضل 67 دولة في مجال ممارسة الأعمال وذلك من بين 153 دولة، لتتقدم المملكة بأربع مراتب العام الماضي عن العام 2016. وقالت المجلة في التصنيف السنوي الذي تعده المجلة حول البيئات المناسبة للأعمال التجارية، إن الأردن رفع ترتيبه من المركز 71 إلى المرتبة 67، مشيرة إلى أن المملكة اتخذت إجراءات من حيث الجاهزية التكنولوجية، وحجم القوى العاملة وتعليمها.

وكالة أنباء رويترز

تركيا تقيم موقعاً عسكرياً جنوب غربي مدينة حلب السورية

قال الجيش التركي إن قواته أقامت موقعاً عسكرياً جنوب غربي مدينة حلب السورية الاثنين، وهي أعمق نقطة تجري فيها إقامة موقع عسكري حتى الآن داخل شمال غرب سوريا بموجب اتفاق بين روسيا وإيران يهدف إلى خفض العنف هناك. وجاء الإعلان بعد أيام من تعرض رتل عسكري تركي كبير كان متجهاً للمنطقة ذاتها إلى هجوم مما أجبره على التقهقر. ووافقت تركيا على إقامة 12 موقع مراقبة في إدلب ومحافظات مجاورة بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع طهران وموسكو في مسعى للحد من المعارك بين القوات المؤيدة للحكومة والجماعات المعارضة، التي يتألف أغلبها من الإسلاميين، في شمال غرب سوريا.

وكالة فرنس برس

صلاح عبد السلام يتحدى القضاء مع بدء محاكمته في بروكسل

رفض صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعات التي نفذت اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني 2015، الرد الاثنين في بروكسل على أسئلة القضاة خلال محاكمته في قضية أخرى غير اعتداءات باريس. وطلب الإدعاء له ولشريكه سفيان عياري السجن عشرين عاماً بتهمة إطلاق النار على شرطيين في بروكسل في اذار 2016 عندما كان فاراً من القضاء.

وكالة أنباء شينخوا

شي: الصين تعمل مع سريلانكا من أجل تنمية أفضل لعلاقات التعاون الاستراتيجي

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة أرسلها للرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا (الأحد) إن الصين مستعدة للعمل مع سريلانكا من أجل تنمية أفضل لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين. واسترجع شي في رسالة التهنئة التي أرسلها لسريلانكا بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1948، العلاقات التقليدية والتعاون المتبادل بين الصين وسريلانكا، قائلاً إن البلدين اقاما تعاوناً براغماتياً وفقاً لإطار البناء المشترك لطريق حزام الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 والذي حقق نتائج مثمرة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب يتهم كبير الديمقراطيين في إحدى لجان الكونغرس بتسريب معلومات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، النائب آدم شيف، كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب بتسريب معلومات "سرية". وتجري تلك اللجنة أحد التحقيقات المتعددة في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وكرر ترامب مراراً نفيه لوجود أي تواطؤ منه أو من حملته الانتخابية مع روسيا، بحسب ما نقلته "رويترز". وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "آدم يترك جلسات الاستماع المغلقة باللجنة ليسرب معلومات سرية بشكل غير قانوني. يجب إيقافه".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

العميد سلامي: لدينا صاروخ باليستي قادر على خرق الأرض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 أضعاف

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد حسين سلامي أن الجمهورية الإسلامية لديها القوة في إطلاق صاروخ قادر على إصابة القطع البحرية بنسبة 100 بالمائة؛ مبيناً أن ذلك لا يقتصر على صاروخ كروز، وإنما صاروخ باليستي قادر على خرق الأرض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 أضعاف. وفي كلمته الاثنين باجتماع اللجنة التنسيقية المعنية بالاحتفاء بالذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، أكد العميد سلامي أن جميع المنافذ العسكرية للعدو باتت مغلقة اليوم؛ مضيفاً لقد تمكننا في الأصعدة العسكرية من إغلاق كافة المنافذ لنملك اليد الطولى في اختيار السبل العسكرية من أجل التغلب على المصالح الحيوية للعدو.