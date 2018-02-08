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فيما اقتنع الدبلوماسي الأميركي دايفيد ساترفيلد بلبنانية بلوك الغاز التاسع في البحر قبالة الناقورة، قال وزير إسرائيلي إن حكومته مستعدة لتسوية هذه المسألة مع الحكومة اللبنانية.

ويؤكد لبنان الرسمي ما أبلغه لساترفيلد والمجلس الأعلى للدفاع الطلب من الجيش والقوى الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي والمياه اللبنانية، واعتبر بدء قوات الاحتلال بناء جدار إسمنتي جنوب رأس الناقورة اعتداء على لبنان.

المنار

بين اعتداءات إسرائيلية بحرية وأخرى برية، هدأت الأجواء السياسية اللبنانية وطارت المراسيم الجوّالة بين الأفرقاء، آخذة التواقيع الجامعة لحلّ الخلافات وإقفال الملفات، وتسوية الأقدميات والترقيات، ليقدم الجميع على رصّ الصفوف والارتقاء بالموقف إلى مستوى التحدي الوطني..

تحدٍّ لبناني أمام عدوان صهيوني جديد، اجتمع لبحثه مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا ليخرج بأعلى نبرة وموقف رسمي من الممارسات الصهيونية التي تخطّت نقاط تحفّظ لبنانية لتلامس الخط الأحمر بالتعاطي مع السيادة الوطنية.. العدو الخارق لكل القرارات الدولية وليس فقط للألف وسبعمئة وواحد، وزّع الأدوار بين قادته السياسيين والأمنيين، واستعان بوساطة الأميركيين..

nbn

ما هو مرسوم بريشة اللقاء الرئاسي بدأ يترجم إلى واقع ملموس بألوان اتفاق الرؤساء على الآلية الدستورية لمعالجة الملفات العالقة.

وببركة الاتفاق تمّ تظهير الصورة النهائية لحلّ أزمة المرسوم بعد دمج الأقدميات والترقيات في مرسوم واحد، يأخذ باقتراح الرئيس نبيه بري ويحفظ حق الأقدمية لضباط دورة العام 1996، ويسهّل صدور مرسوم الترقيات للضباط مع العمداء التسعة من دورة 94 ابتداء من بداية العام الحالي. وقبل أن يصل إلى خط النهاية جال المرسوم بصيغته الجديدة على وزيري الدفاع والمال ورئيسي الحكومة والجمهورية ليجمع تواقيعهم.

mtv

إسرائيل تبني جدارها الفاصل مع لبنان وعينها على البلوك رقم 9، لبنان يعتبر الجدار اعتداء على سيادته ويقف بلوكاً واحداً في وجه تل أبيب، مجلس الدفاع الأعلى ترك الباب مفتوحاً أمام المساعي الدبلوماسية لحلّ الأزمة لكنه أعطى الضوء الأخضر للقوى المسلحة لمنع إسرائيل من بناء الجدار خصوصاً في مناطق متنازع عليها من الخط الأزرق وصولاً إلى الحدود البحرية حيث يقع البلوك رقم 9. صحوة الدولة وشربها حليب السباع حصل فيما ديفيد ساترفلد في لبنان يدفع باتجاه حلّ بارد مع إسرائيل حول البلوك 9 وترسيم الحدود ممهّداً الطريق لوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي يزور بيروت منتصف شباط لهذه الغاية ولدرس سبل الضغط على "حزب الله" وتطويقه.

NTV

عن أزمة ناهزت خطوط تماس الحرب الأهلية وأدّت إلى وقوع أضرار في الممتلكات السياسية، أثمر اتفاق بعبدا حلّاً للمرسوم بما يحفظ توقيع رئيس الجمهورية ولا يُسقط ختم وزير المال. وشرح وزير العدل سليم جريصاتي لـ"الجديد" تفاصيل الحلّ قائلاً إنه يتوافق كلّياً مع الدستور فهو ليس حلّاً سياسياً ولا تسووياً بل قانوني يأخذ بالاعتبار أن مرسوم الأقدمية الذي وقّعه رئيس الجمهورية نافذ ومكتمل الأوصاف الدستورية، أما مرسوم الترقية فسوف يوقّعه وزير المال حكماً ويرتكز على مرسوم القدم، وبتسبيط أقل فلسفة، فإن الرئيسين عون وبري لم يحتاجا إلى أكثر من اجتماع واحد للتوصّل إلى حلّ وتسجيل براءة الاختراع في اليوم التالي واستئناف عجلة الدوران الحكومية في مجلس الوزراء غداً.

المستقبل

في الربيع الشباطي الذي يعيشه لبنان، تراجعت الغيوم السياسية في الداخل، لكن موجة ضباب خارجية تقترب من أجوائنا. فمرسوم الأقدمية بدأ يتنقّل إثر دمج مرسوم الترقيات فيه، وينتظر أن يطوي خلاف التواقيع بعدما وقّعه وزير المال اليوم. وهكذا يكون اجتماع بعبدا الثلاثي؛ قد أنجز تسوية واضحة حول هذا الملف.

OTV

أكثر من ورشة مفتوحة في شكل متزامن ...

في بيروت، ورشة كبيرة لترجمة، ما يمكن أن يتحوّل إلى تفاهم 6 شباط 2018 الثلاثي، في بعبدا أمس ...

ورشة تبدأ غداً على طاولة مجلس الوزراء، بمشروع تعديل قانون الانتخاب، بما يوفّق بين نصّه الأصلي وبين عجز السلطة عن تطبيق إصلاحاته إضافة إلى موازنة 2018 وتسوية مرسومي الأقدمية والترقيات ولملمة رواسب أزمة الأسابيع الماضية ...

في الوقت نفسه، بدأت إسرائيل ورشة تشييد جدارها العازل، عند نقطة الناقورة هذه النقطة التي يتحفّظ على موقعها لبنان والتي يرتبط بها نزاع كبير مع العدو الاسرائيلي حول الحدود البحرية.

LBC

في التاسع والعشرين من كانون الثاني الفائت، وقّع لبنان عقود الاستكشاف والتنقيب عن النفط في مياهه الإقليمية مع تحالف شركات النفط "توتال" الفرنسية، "نوفاتك" الروسية، و"إيني" الإيطالية.

بعدها بأيام جنّ جنون إسرائيل، وأعلن وزير دفاعها أفيغدور ليبرمان، أن البلوك 9 تعود ملكيته لبلاده بكل المقاييس، وعلى عادة تل أبيب، بدأت التهديدات.

الميادين

مجلس الدفاع اللبناني الأعلى: استمرار التحرّك لمنع إسرائيل من بناء الجدار عند الحدود.

الجزيرة

بن دغر يدعو السعودية للتحقيق في أحداث عدن.

العربية

بدعم التحالف.. الجيش اليمني يحرّر جبل الضراوية في صعدة.