The Guardian

حزب ميركل يخسر وزارات أساسية بموجب صفقة التحالف

عرّضت أنغيلا ميركل نفسها للانتقادات بعد أن خطت خطوة حاسمة باتجاه إنهاء فترة أربعة أشهر من الاضطراب السياسي مع التوصّل إلى اتفاق ائتلافي كلّفها تقديم دور أكبر للحزب الاشتراكي الديمقراطي على حساب حزبها. وبعد ليالٍ ماراتونية من الجلسات والمُهل النهائية، وافق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعّمه ميركل على سلسلة من البنود التي أرست دعائم تحالف جديد مع الاشتراكيين الديمقراطيين، ولكن تخطي العقبة الأخيرة المتبقية ينتظر تصويت أفراد الحزب الاشتراكي على الاتفاق الذي تم التوصل إليه. إلا أن الأكيد بعد نشر تفاصيل الاتفاق هو تنازل حزب ميركل عن وزارات أساسية لصالح الحزب الاشتراكي من بينها المالية والخارجية ووزارات العمل إضافة إلى وزارات البيئة والعدل ووزارة الشؤون العائلية. ومن المتوقع أن يقوم رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز بتسليم قيادة الحزب لوزيرة العمل السابقة أندريا ناليس ليتفرّغ شخصياً لوزارة الخارجية الألمانية.

صحافة العدو الإسرئيلي

Israel News

إسرائيل تستعد لمواجهة للتهديد البحري الذي يشكّله حزب الله ضد منصّات النفط مستعينة بسفن ألمانية

تستعد بحرية الجيش الإسرائيلي للتعامل مع ترسانة أسلحة حزب الله التي تشكّل خطراً على منصات النفط قبالة السواحل من خلال شراء 4 سفن ألمانية الصنع من طراز "ساعر 6" المجهزة بصواريخ دفاعية إضافة إلى شراء رادار من طراز "آدير" و3 غواصات جديدة في طريقها إلى الوصول. عمليات الشراء هذه لا تكشف بالضرورة أن إسرائيل تعتبر أن الحرب وشيكة بل تظهر عن عزم الدولة الإسرائيلية للتعامل مع التهديدات التي تشكّلها أسلحة حزب الله لمنصّات النفط والتي قد يؤدي استهدافها إلى التأثير بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. ومن المتوقع وصول أولى هذه السفن إلى إسرائيل في بداية العام 2020، إلا أن تجهزيها بالأسلحة والأنظمة التكتية سيحتاج إلى عام آخر.