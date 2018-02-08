الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري استقبلت وفداً جزينياً عرض معها الشأن الانتخابي: مقاربة الاستحقاق ترتكز أولاً على البرنامج قبل الأسماء

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفداً جزينياً تقدمه رئيس بلدية كفرجرة مارون شلهوب، وضم عدداً من مخاتير وفاعليات منطقة جزين ساحلاً وجبلاً. وعرض الوفد مع الحريري أوضاع وشؤون المنطقة، ولا سيما ما يتصل بالشأن الانتخابي في دائرة صيدا جزين، آملاً "الأخذ بعين الاعتبار في أي تحالف أو اختيار لأي مرشح عن المقعد الكاثوليكي في منطقة جزين، أن يكون قريباً من الناس ويعيش همومهم وشجونهم" وإنهاء ما وصفوه بـ"تهميش تمثيل هذه المنطقة تاريخياً".

وكالة الأناضول

تركيا: رفع تأشيرة الدخول مع الاتحاد الأوروبي سيكسب علاقات الجانبين زخماً

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأربعاء، إن تفعيل رفع تأشيرة الدخول بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال 2018، سيكسب العلاقات القائمة بين الجانبين زخماً جديداً. جاء ذلك في معرض تعليقه على الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الفاتيكان وإيطاليا، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة. وخلال المؤتمر تطرق قالن إلى تصريح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية عمر جليك، حول استكمال تركيا للإجراءات اللازمة لإلغاء تأشيرة دخول مواطنيها إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن إلغاء تأشيرة الدخول أحد أهم 3 بنود من الاتفاقية التي أبرمت بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين في 18 آذار 2015.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

روغوزين خلال لقائه غانم: نعمل على توسيع التعاون مع سورية عبر توقيع خارطة طريق في كل المجالات

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين مع وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم في موسكو العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال النفط والغاز. وأكد روغوزين أن الاتصالات بين روسيا وسورية تجري على نحو مكثف سواء على مستوى اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي التقني أو بين الوزارات في البلدين. وأشار روغوزين إلى أن وفوداً وزارية عديدة من سورية زارت موسكو مؤخراً وهو ما يؤكد الاهتمام بتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات لإعادة إعمار الاقتصاد السوري وذلك بعد الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة الذي جرى في دمشق في كانون الأول الماضي.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يلتقي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

التقى الملك عبدالله الثاني، في أبوظبي الأربعاء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة. وأعرب الملك والشيخ محمد بن راشد، خلال اللقاء، عن اعتزازهما بالعلاقات المتينة التي تجمع بين الأردن ودولة الإمارات، والحرص على توسيع آفاق التعاون بينهما في شتى الميادين.

وكالة أنباء رويترز

إسرائيل تقول تسعى لحل دبلوماسي لنزاع مع لبنان بشأن الغاز في المتوسط

قال وزير الطاقة الإسرائيلي الأربعاء إن إسرائيل تسعى إلى حل مع لبنان عبر وساطة أجنبية بشأن حقل متنازع عليه للغاز بالبحر المتوسط وذلك بعد تصريحات عدائية متزايدة بين البلدين الخصمين. وقال يوفال شتاينتز لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الإنترنت عندما سئل عن "بلوك 9" الذي طرحه لبنان في عطاء للتنقيب عن النفط والغاز ”نأمل في ذلك، ومستعدون للمضي قدماً (من أجل) حل دبلوماسي لهذه المسألة".

وكالة فرنس برس

منعطف بارز في ألمانيا مع انتقال وزارة المالية إلى اليسار

تلقى الاشتراكيون الديموقراطيون الألمان وعداً بمنحهم حقيبة المالية في الحكومة التي يجري تشكيلها في البلاد، في قطيعة مع حقبة المحافظ فولفغانغ شويبله، الحارس الصارم لموازنة مستقيمة في بلده وفي أوروبا. وظلت حقيبة المالية في السنوات الثماني الأخيرة حكراً على الحزب الديموقراطي المسيحي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل. لكن التخلي عن هذه الحقيبة المحورية في الاقتصاد الاوروبي الأول يجسد تراجع موقع المستشارة السياسي، مع اضطرارها إلى تقديم تنازلات كبرى إلى الاشتراكيين الديموقراطيين لانتزاع اتفاق على ائتلاف حكومي والاحتفاظ بالسلطة.

وكالة أنباء شينخوا

شي وبوتين يرسلان رسائل تهنئة للحفل الافتتاحي لعام التعاون المحلي بين الصين وروسيا

أرسل كلاً من الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (الأربعاء) رسائل تهنئة إلى الحفل الافتتاحي الذي يقام بمناسبة عام التعاون والتبادل المحلي بين الصين وروسيا.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

جان إيف لودريان: زيارة ماكرون إلى إيران مؤكدة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إيران ستكون قريبة وهي مؤكدة. وحسبما أفادت الإذاعة الدولية الفرنسية، قال جان إيف لودريان حول زيارة ماكرون المستقبلية إلى طهران، أن زيارة ماكرون إلى إيران مؤكدة لأن فرنسا متبنية الحوار مع كافة دول العالم. وأضاف في ذات السياق، أنه لم يتم تحديد موعد زيارة ماكرون إلى طهران بصورة دقيقة. وحسب الإذاعة الدولية الفرنسية، أن زيارة لودريان إلى طهران في الخامس من شهر آذار المقبل ستأتي في الحقيقة بهدف اتخاذ التنسيقات اللازمة لزيارة ماكرون المقبلة إلى طهران.