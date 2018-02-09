الشرق الأوسط 5/2/2018

أجواء سيئة في ريال مدريد... وزين الدين زيدان غاضب من اللاعبين

نائب رئيس برشلونة: نيمار لعب معنا "لعبة القط والفأر"

قال جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن نيمار لعب مع النادي لعبة "القط والفأر" قبل الانتقال الصيف الماضي إلى باريس. وكان برشلونة يعتقد أن نيمار سيستمر مع النادي، وقال ميستري إنه كان يثق بنسبة 200 في المائة بخصوص بقاء اللاعب البرازيلي في النادي الكاتالوني هذا الموسم. وقال ميستري لصحيفة دياريو سبورت، لو جاء إلينا وقال أريد الرحيل كما فعل سيسك فابريغاس وبيدرو وأليكسيس سانشيز وخافيير ماسكيرانو كنا سنتوصل لاتفاق، ما لا يمكن فعله هو ثقب القارب، لقد لعب معنا لعبة القط والفأر. لقد وصلنا إلى لحظة كنا نعرف ما يحدث، لذا قلنا له لن ندفع مكافأة الولاء. ولم يرد نيمار وممثلوه على طلب من رويترز للتعليق.

الجمهورية 6/2/2018

بايرن قريب من التأهّل إلى نصف نهائي الكأس

يبدو بايرن ميونيخ مرشحاً بقوّة لبلوغ نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم عندما يحلّ ضيفاً على بادربورن من الدرجة الثالثة اليوم في افتتاح ربع النهائي، فيما يخوض باير ليفركوزن قمة ساخنة أمام فيردر بريمن.

دي بياجيو مدرّباً موقتاً للمنتخب الإيطالي

أعلن الاتّحاد الإيطالي لكرة لقدم، أمس، تعيين لويجي دي بياجيو مدرّباً موقتاً للمنتخب الوطني الأوّل، بانتظار بإيجاد خلف لجانبييور فنتورا الذي أقيل من منصبه بعد الفشل في التأهّل إلى نهائيات مونديال روسيا 2018.

اللواء 6/2/2018

بيكيه يقلق برشلونة

ذكرت صحيف "آس" الاسبانية، أن برشلونة مهدّد بالتعرض لصدمة قوية، بالتزامن مع استكمال مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرّض مدافعه جيرارد بيكيه، للإصابة أمام إسبانيول خلال ديربي كتالونيا، الذي انتهى بالتعادل 1-1. وتعرّض بيكيه لإصابة في الركبة، مشيرة إلى أنه يجري عدة فحوصات دقيقة، من أجل تحديد مدى خطورة تلك الإصابة. وأضافت الصحيفة "بيكيه قد يغيب لعدة أسابيع، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة فالنسيا في إياب نصف نهائي كأس الملك، ومواجهة تشيلسي بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن عدة مباريات في الليغا. وتابعت... القلق يبلغ أقصاه في الكامب نو، نظراً إلى أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة لا يملك العديد من المدافعين، خاصة مع غياب توماس فيرمايلي للإصابة.

اللواء 7/2/2018

من سيراقب نيمار؟

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدرّب ريال مدريد زين الدين زيدان سيضع ثقته في ناتشو لشغل مركز الظهير الأيمن ضد باريس سان جيرمان في ذهاب الدوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تأكيد غياب داني كارفاخال بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ما يعني أنه وجد الحل لمراقبة النجم البرازيلي نيمار.

الشرق 8/2/2018

نادال يؤكد مشاركته في بطولة كوينز لكرة المضرب

سيعود رافاييل نادال المصنّف الأول على العالم للمشاركة في بطولة كوينز لكرة المضرب هذا العام والتي ستتوافق مع الذكرى العاشرة لانتصاره الذي لا ينسى باللقب الذي يشكل الاستعداد لبطولة ويمبلدون.