الوكالة الوطنية للإعلام

جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا أقرت تعيينات

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "ما حصل أخيراً في البلاد حالة استثنائية تمت معالجتها"، وقال: "الجميع مدعو إلى ضرورة تفعيل مؤسساتنا الوطنية والارتكاز في عملنا على مرجعي الدستور والقوانين، وهذا الأمر يطبق على الجميع بدءاً من رئيس الجمهورية إلى الوزراء والنواب وجميع العاملين في الشأن العام".

وكالة أنباء الإمارات - وام

فرنسا تزيد إنفاقها الدفاعي

تعتزم فرنسا زيادة الإنفاق الدفاعي بأكثر من الثلث خلال الفترة من 2017 إلى 2025 تلبية لهدف حلف شمال الأطلسي الرامي إلى إنفاق اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع. ونقل عن فلورنس بارلي وزير الدفاع الفرنسي أن الميزانية ستزيد بنسبة 1.8 بالمئة لتصل إلى 34.2 مليار يورو هذا العام بما يتماشى والالتزامات التي قطعها الرئيس إيمانويل ماكرون.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بوغدانوف لـ دي ميستورا: التحرك بنشاط لتشكيل لجنة مناقشة الدستور

دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا إلى التحرك بنشاط لتشكيل لجنة مناقشة الدستور. وقال بوغدانوف في تصريح صحفي "إن دي ميستورا بدأ لقاءات مع ممثلي المعارضة السورية حول تشكيل اللجنة ونحن أبلغناه مقترحاتنا وتمنياتنا حول عدد أعضاء اللجنة وندعوه إلى أن يقوم بهذا العمل بأكبر قدر ممكن من النشاط والسرعة تفاديا لضياع الوقت".

وكالة أنباء رويترز

الخارجية الأمريكية: واشنطن تريد وقف العنف لمدة شهر في سوريا

قالت الولايات المتحدة إنها تؤيد دعوة من الأمم المتحدة لوقف العنف في سوريا لمدة شهر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل إجلاء 700 مدني بعد تقارير صدرت مؤخراً مفادها أن الحكومة السورية تستخدم أسلحة كيماوية.

وكالة أنباء شينخوا

أحزاب ألمانية تتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل "حكومة ائتلافية"

ذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أحزاب ألمانية توصلت إلى اتفاقية حول "حكومة ائتلافية كبيرة" بعد مفاوضات عسيرة. وانتهى الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا من توزيع الحقائب الوزارية فيما بينهم، وفقاً لتقارير.