TL

في العام 1968 تسلم الرئيس شارل حلو، عبر قائد الجيش آنذاك إميل بستاني، أول دراسة تثبت وجود النفط في لبنان، كان قد أجراها المهندس غسان قانصو، ودار الزمان ولم يتمكن لبنان من استخراج ذهبه الأسود. وقبل ذلك، وتحديداً في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، جرت أول محاولة تجريبية للتنقيب عن النفط، في منطقة تربل في الشمال لكنها ظلت محاولة. اليوم وبعد أكثر من نصف قرن من السنين، يمكن القول إن لبنان خطا الخطوة العملية الأولى لدخول نادي الدول النفطية، بتسليم اتفاقيتي التنقيب عن النفط والغاز، إلى ممثلي شركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية. ووفق تعبير رئيس الجمهورية: حلم كبير تحقق، وصار لبنان دولة نفطية، ونأمل أن نتمكن من استخراج النفط دون عراقيل، ويصبح عنصراً أساسياً في اقتصادنا.

المنار

حضرت الدولة إلى البيال مدفوعة بفيول وطني، وإيمان قوي بحقوق لبنان بثروته. شعلة التنقيب عن الثروة انطلقت مضاءة بثلاثية ذهبية من جيش وشعب ومقاومة، غير آبهة بكل محطات التحدي من تهديدات مباشرة وجهها قبل أيام وزير حرب العدو.

nbn

بعد طي صفحة مرسوم الأقدميات والترقيات، وتجاوز قطوع التشنجات التي تفرعت منه، ارتاحت الساحة الداخلية إلى حد بعيد. هذا الاسترخاء الداخلي أمن جداراً وطنياً صلباً للبنان، في مواجهة الجدار الحدودي الإسرائيلي، والتهديدات المعادية للثروة النفطية الوطنية.

mtv

كل عيد وأنتم بخير. وعيد مار مارون كان مميزاً هذه السنة، فمن انتظروا أن يجمع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب تحقق انتظارهم، وهو انتظار لم يشكل مفاجأة بعد اجتماع بعبدا، لكن المفاجأة تمثلت في غياب الرئيس سعد الحريري عن القداس الاحتفالي وهو غياب لم يكن متوقعاً.

NTV

وضع لبنان الحجر النفطي الأساس على ثروته المذهبة، ودخل رسمياً خريطة الدول النفطية، باحتفال رئاسي الطابع، وبحضور سياسي تعالى على الخلافات الداخلية. وهذا الحضور كان قد أخذ شفاعة مار مارون في قداس الجميزة صباحاً، حيث جمع قديس الموارنة أطياف البلد.

المستقبل

بالتزامن مع الاحتفال في عيد مار مارون، دخل لبنان رسمياً نادي الدول المنتجة للنفط، في احتفال رسمي بعد توقيع العقود مع الشركات. ومع هذا الدخول وأهميته على الاقتصاد الوطني والأجيال المقبلة، بدا أن لبنان يخوض مواجهة مع إسرائيل عنوانها: "البلوك تسعة وتمسك لبنان بكامل حقوقه".

OTV

الخميس المقبل يزور لبنان ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركية، في أول زيارة إلى لبنان لناظر الديبلوماسية الأميركية في عهد ترامب، منذ 2014 عندما حط سلفه جون كيري في زيارة خاطفة إلى بيروت، في حمأة الحرب السورية وانقلاب المعادلات وتقلب الحدود والجبهات.

LBC

التاسع من شباط 2018، لن يكون بعد اليوم يوماً عادياً على المستوى الإقتصادي في لبنان. اليوم، "كونسورتيوم" دولي يضم شركات توتال وإيني ونوفاتك، يوقع مع لبنان اتفاقاً للتنقيب عن النفط في بحر لبنان. الإحتفال بتوقيع الاتفاق جاء بعد أيام على إعلان إسرائيل أن البلوك 9 هو لها، وهذا ما دفع وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلى الإعلان أن لبنان سيستغل بالكامل البلوك الرقم 9.

الميادين

لبنان يدخل نادي الدول النفطية رافضاً التهديدات الإسرائيلية لثروته وسيادته.

الجزيرة

قالت مصادر للجزيرة إن الجيش المصري شنّ غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق في شمال سيناء، في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقها في سيناء والدلتا وغرب وادي النيل، للقضاء على من وصفهم بالإرهابيين والمجرمين.

العربية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري أن الجيش يستعد لعملية شاملة ضد الإرهاب في شمال وشرق سيناء.