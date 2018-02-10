الديار/ جوزيف ضاهر

يتجه لبنان للاعلان عن تأجيل أو حتى إلغاء مؤتمر روما 2 الذي كان مقرراً عقده في 28 شباط الحالي تنفيذاً لما كان قد وعد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله الرئيس سعد الحريري في أيلول الماضي في قصر الإليزية، وهو ما قد يهدّد المؤتمرات الأخرى التي كان لبنان يتحضر لها خلال العام 2018، رغم محاولة الرؤساء الثلاثة التأكيد في الأيام الأخيرة أن التحضير لهذه المؤتمرات يسير على قدم وساق.

الديار / دوللي بشعلاني

زيارة استثنائية ليوم واحد ينتظرها لبنان الأسبوع المقبل إذ يقوم وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون بجولة إلى دول المنطقة هي الأولى له في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تشمل الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت من 11 حتى 16 شباط الجاري، على أن يحطّ الخميس المقبل في الخامس عشر منه في لبنان. وإذ أشارت الوزارة إلى أن تيلرسون سيناقش خلال جولته عدة قضايا بينها الأزمة في سوريا وإعادة إعمار العراق، تؤكد أوساط ديبلوماسية في بيروت أنّ تيلرسون سيعرض في لبنان أيضاً أزمة النازحين السوريين في لبنان التي نشأت عن الأزمة السورية، كما للتهديدات الإسرائيلية حول أحقية إسرائيل في البلوك 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وحول بنائها الجدار الإسمنتي الفاصل على مرأى من قوات "اليونيفيل" وعناصر الجيش اللبناني.