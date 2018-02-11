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وقد أعلنت الخارجية اللبنانية عن تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، لإستخدامها الأجواء اللبنانية في الإعتداءات الجوية على سوريا. وتسود الخط الأزرق في الجنوب، حال من الهدوء والترقب، فيما قيادة اليونيفيل كثفت دورياتها.

المنار

أكثر من كسر للردع الاسرائيلي، أصاب ذاك الصاروخ السوري، المنطلق من أرض سياسية وعسكرية وشعبية صلبة. لم يضغط على الزناد الضابط السوري فحسب، بل دولة أرادوها ساحة ولاء لتل ابيب، أو مشظاة بعيدا عن ميدان النزال معها، فأنزل الصاروخ السوري سلاح الجو الاسرائيلي من عليائه، ومعه كل المعادلات والمخططات التي رسمت لسوريا على مدى سنوات، ليرتطموا جميعهم اسرائيليين وأميركيين وحلفاءهم أو التابعين، بواقع ان سوريا عادت إلى واجهة الجبهة بثباتها وجديد معادلاتها.

nbn

حجم الصدمة الاسرائيلية دفع بنيامين نتنياهو إلى منع وزرائه من التعليق على ما حدث، فيما سربت أوساط وزارية صهيونية أن مصلحة اسرائيل تقتضي التهدئة، لا سيما أن صدعا أصاب سلاح الجو، آخر ما تبقى من ماء وجه ما يسمى بتفوق جيش العدو. نتنياهو المذعور استنجد بالأميركي والروسي وما ملكت يداه، طالبا "الستر". وجاء الرد الأبعد مدى من موسكو، على شكل استياء من هجماته الجوية على سوريا التي يتوجب احترام سيادتها من كل دول المنطقة وليس من اسرائيل فحسب.

mtv

التطورات العسكرية تواكب هذا الأمر، ولا سيما ان معظمها غير مسبوق وانه لم يحصل منذ زمن بعيد، إذ للمرة الأولى يعلن الجيش الاسرائيلي بشكل واضح، ضرب أهداف ايرانية في سوريا، كما ان القصف الذي تم على سوريا هو الأوسع على المضادات الجوية منذ حرب لبنان عام 1978. كذلك للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، تخسر اسرائيل مقاتلة نتيجة اصابتها بمضادات أرضية خلال مشاركتها في غارات على سوريا.

NTV

دخلت الـ"أف 16" سوق التقاعد، وكما دفن لبنان الميركافا فخر الصناعة الإسرائيلية في سهل الخيام ووادي الحجير، احتفلت سوريا اليوم بهزيمة ما يعرف بالصقر المقاتل، الطائرة النفاثة متعددة الأهداف، فخر الصناعة الأميركية. سقط الصقر في المكان والزمان المناسبين للمرة الأولى منذ عام 1982، في أول ترحيب من نوعه بوصول وزير الخارجية الأميركية ريكس تليرسون إلى بيروت الأسبوع المقبل، قادما على جناح النفط، لكنه سيضطر إلى تغيير وجهة البحث، ليسأل لبنان ضبط النفس والتوسط لإسرائيل جو- أرض قبل الغوص في عمق البحر.

المستقبل

أما لبنان الذي وقع اتفاقيتي النفط والغاز ودخل نادي الدول النفطية، ويواجه ديبلوماسيا الأطماع الاسرائيلية بثروته النفطية، فقد تساقطت على أراضيه في الجنوب والبقاع شظايا من صواريخ المواجهة الاسرائيلية- السورية، الأمر الذي استدعى تشاورا بين رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري، في وقت أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن مثل هذه السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد الاستقرار في المنطقة، وطلبت من الدول المعنية كبح جماح إسرائيل لوقف اعتداءاتها.

OTV

تصدرت السماء السورية اليوم المشهد، وباتت الطائرات والصواريخ هي الخبر. أما التفاصيل المعطوفة على المعلومات فتقول: إنها ضربة سورية لطائرة اسرائيلية بضوء أخضر روسيا. عمليا هي المرة الأولى منذ العام 1978 التي لا تنتظر سوريا الوقت والمكان المناسبين للرد على الاعتداء الاسرائيلي. وهي الخطوة التي دفعت اسرائيل، بحسب ما تناقله اعلامها، إلى طلب وساطة روسية لعدم دخول "حزب الله" على خط التطورات. هو مشهد جديد رسم اليوم بين الاعتداء والردع والرد المضاد بالصواريخ المناسبة.

LBC

الجانب السوري يضع إسقاط الطائرة في خانة الدفاع عن الأراضي السورية، والجانب الاسرائيلي يضع الغارة في خانة العمل الدفاعي الذي أثاره تصرف عدواني ايراني على المجال الجوي الاسرائيلي، في اشارة إلى الطائرة من دون طيار التي قالت اسرائيل إنها أسقطتها فوق أراضيها. وفيما رأى مسؤول في تحالف موال للرئيس الأسد أنه "لا يعتقد أن الأمور ستتطور إلى حرب إقليمية"، أعلن "حزب الله" في بيان له وقوفه الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته.

الميادين

كشف معلومات أنّ زعيم ​كوريا الشمالية​ كيم جونغ أون دعا رئيس ​كوريا الجنوبية​ مون جاي إن لزيارة بيونغ يانغ.

الجزيرة

أعربت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن قلق جدي إزاء الهجمات على الحدود السورية الإسرائيلية داعيةً الجهات كافّة إلى ضبط النفس وتجنّب التصعيد مشدّدةً على أنّ جميع دول المنطقة يجب أن تحترم سيادة ​سوريا​ ووحدة أراضيها مركّزةً على أنّ أي تهديد لأمن القوات الروسية في سوريا غير مقبول.

العربية

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مقتل جنديين اثنين من جنودنا في تحطّم المروحية العسكرية بعفرين​.