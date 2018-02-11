الديار/ دوللي بشعلاني

تمكن لبنان من دخول نادي الدول النفطية رغماً من إسرائيل التي تقصدت إطلاق ادعاءاتها حول ملكية البلوك 9 قبل نحو اسبوع من توقيعه ( في 9 شباط الجاري) اتفاقيتي الاستكشاف والتنقيب في البلوكين 4 (شمالاً) و9 (جنوباً) الواقعين ضمن المنطقة الإقتصادية الخالصة، بهدف حث الشركات النفطية العالمية على التراجع عن التوقيع. ووجه بذلك رسالة عنيفة لإسرائيل بأن لبنان الرسمي والموحد لن يتراجع عن حقه في ثروته النفطية، وأنه سيسارع إلى التحرك الديبلوماسي تجاه المجتمع الدولي للتأكيد على امتلاكه للبلوك 9 في المنطقة البحرية وعلى ان الخط الأزرق لا يمثل حدود لبنان المعترف بها دولياً.

الديار / خالد عرار

حاذر مساعد وزير الخارجية الأميركية السفير ديفيد ساترفيلد في جميع اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين ملف الإنتخابات النيابية مركزاً على موضوع الجدار العازل الذي تنوي بناءه اسرائيل بموازاة الحدود اللبنانية الجنوبية إلا أن عين الولايات المتحدة الأميركية على الحدود البحرية ما بات يعرف (بلوك 9) لكن مصدراً سياسياً أكد أن ساترفيلد أجرى إتصالات واسعة بسياسيين لبنانيين على علاقة جيدة بالولايات المتحدة الأميركية وناقش معهم بشكل مركز موضوع الإنتخابات النيابية المقرر إجراءها في السادس من أيار المقبل.