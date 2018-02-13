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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تداول بالتطورات مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري. وثمة موقف ثابت للبنان سيتم إبلاغه إلى الوزير الأميركي تيلرسون، وهو رفض الجدار الإسرائيلي على الأرض اللبنانية والتمسك ببلوك الغاز اللبناني التاسع. وهذا الموقف أبلغ إلى الاجتماع الثلاثي في الناقورة، وشدد عليه الاجتماع اللبناني الثلاثي في القصر الجمهوري.

المنار

عند الدرس المؤلم كما سماه الإعلام العبري يقف الزمن العسكري الإسرائيلي، وبين الغيوم الميدانية والسياسية تتخبط استراتيجياتهم العدوانية. لم يختف صدى الصاروخ السوري الذي أصاب الطائرة الإسرائيلية من أروقتهم العسكرية والسياسية والإعلامية، وبقي حطام طائرة ف16 العلقم العسكري الذي تجرّعه الإسرائيلي.

nbn

قبل ان يحزم ريكس تيلرسون حقيبته قاصداً لبنان الخميس المقبل، عمل لبنان عبر منصة الاجتماع الرئاسي الثلاثي وبنسخته الثانية خلال أسبوع على إنتاج موقفه الرسمي الموحد. هكذا حصّن لبنان نفسه مجدداً في مواجهة التهديدات الإسرائيلية وبناء الجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية، والادعاء بملكية الرقعة التاسعة من المنطقة الاقتصادية.

mtv

في الشق الحياتي التربوي الأمور ليست على ما يرام، الأساتذة والسائقون غاضبون والإضرابات هي الباب الوحيد المتاح لهم للضغط على الحكومة.

NTV

شهيق منقطع الزفير في إسرائيل بعد إسقاط طائرتها، وحبس أنفاس قبل كلام للسيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل، وإلى ذاك الحين فإن الدولة المصطنعة المركبة تمر في مرحلة شلل أصاب الثقة بالقدرة العسكرية.

وعلى فيء الخشية من أي اعتداء، جلس الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري تحت سقف موقف واحد، تنسيقاً لما سيبلغه لبنان الى وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون الخميس المقبل.

المستقبل

الأطماع الإسرائيلية، تدعيم الوحدة الداخلية، والتطورات الإقليمية.. ثلاث قضايا توزع عليها الاهتمام الرئاسي بين بعبدا وعين التينة. وفي لقاء بعبدا الرئاسي الذي ضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بحث في اقتراحات نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد والتحضيرات لزيارة وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون الى لبنان الخميس، فيما حضرت أيضاً مناقشات اجتماع الناقورة وسط رفض لبناني لقضية بناء إسرائيل للجدار الاسمنتي في النقاط المتنازع عليها.

OTV

بين الذكرى العاشرة لاستشهاد الحاج عماد مغنية، التي تصادف اليوم، والذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري بعد يومين، يظل العدوان الإسرائيلي على لبنان هو البوصلة... والبوصلة تنطلق كما دوماً من بعبدا، حيث تركزت الاجتماعات والتحضيرات واللقاءات والمواقف. رئيس الجمهورية أعلن باسم لبنان وبكل وضوح، أن الدولة اللبنانية حاسمة في قرارها الدفاع عن أرضها ونفطها في مواجهة أي تعد، وأنها لم تكن يوماً معتدية على أحد، مع إشارته اللافتة إلى أن أي دخول لاستفزازات العدو الإسرائيلي حيّز التنفيذ، قد يؤدي إلى حروب جديدة، وصيغة الجمع في مفردة حروب لا حرب، معبرة جداً.

LBC

قروض الإسكان تخضع اعتباراً من اليوم لشروط جديدة لجهة ارتفاع الفائدة عليها وخفض سنوات السداد. هذه الشروط من شأنها ان تولد مشكلة مزدوجة: الأولى أن الذين حصلوا على موافقات أولية، باتت هذه الموافقات في مهب المجهول، والثانية ان رواتب طالبي القروض، في معظمهم، لم تعد تسمح بالتقدم لطلب قرض، ما يولد مشكلة اجتماعية إضافية.

الميادين

بحث الرئيس الأميركي مع الرئيس الروسي هاتفياً قضايا ذات اهتمام مشترك ومنها العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين واتخاذ المزيد من الخطوات لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

الجزيرة

علّق رئيس مؤسسة أبحاث ​الفضاء​ في معهد فيشر، والخبير الدولي الإسرائيلي في شؤون الطيران والصواريخ​، تال عنبر، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشمالية، قائلاً "إن أنظمة الدفاعات الجوية ومضادات الطيران السورية تعتبر متقدمة ودقيقة نسبياً، حيث أنها نجحت للمرة الأولى منذ 35 عاماً في إسقاط ​طائرة​ حربية إسرائيلية".

العربية

أعلنت رئاسة الأركان التركية عن "تحييد 1369 إرهابياً على الأقل من تنظيمات "ب ي د- ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في 20 كانون الثاني الماضي"، مؤكدةً "تدمير 627 هدفاً عسكرياً للتنظيمات الإرهابية بمنطقة ​عفرين​ شمالي ​سوريا​، منذ انطلاق العملية".