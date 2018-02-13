الاتحاد - الإمارات

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون بوتين في ضحايا الطائرة

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة في ضحايا حادث سقوط طائرة الركاب الروسية والذي أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها. وأعرب رئيس الدولة في برقيته عن خالص العزاء والمواساة للرئيس الروسي والشعب الروسي الصديق ولأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس الروسي.

البيان - الإمارات

محمد بن راشد يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في فندق النسيم بمدينة جميرا في دبي على هامش القمة العالمية للحكومات السيد جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي. وقد تجاذب سموه والمسؤول الدولي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أطراف الحديث حول عدد من قضايا التنمية في الدول ذات الموارد المالية والاقتصادية المحدودة وسبل تعزيز عمل مجموعة البنك الدولي للاضطلاع بدوره الإيجابي في برامج التنمية والتحديث في بلدان العالم الثالث والدول الفقيرة الأخرى.

الوطن - عمان

السلطنة والهند توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز وترسيخ العمل المشترك للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

وقعت السلطنة عدداً من مذكرات التفاهم مع جمهورية الهند الصديقة لتعزيز وترسيخ العمل المشترك للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في إطار زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند للسلطنة. ويأتي توقيع هذه المذكرات تعزيزاً للعلاقات العُمانية الهندية التاريخية التي تربط البلدين الجارين الصديقين والتي تمر بمرحلة مزدهرة ومتنامية. وتتمثل الاتفاقية الأولى في الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة التي وقعها نيابة عن حكومة السلطنة السفير الشيخ هلال بن مرهون المعمري رئيس دائرة غرب آسيا بوزارة الخارجية فيما وقعها نيابة عن الحكومة الهندية سعادة السفير اندرا باندي سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة.

القدس - فلسطين

نتنياهو يبحث مع واشنطن ضم مستوطنات الضفة

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه يبحث مع الإدارة الأميركية مشروع قانون سيؤدي إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد متحدث.

الدستور الأردنية - الأردن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، في مكتبه بالقيادة العامة، الاثنين، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة كبير المستشارين الدفاعيين لشؤون الشرق الأوسط الفريق جون لوريمر والوفد المرافق له. وبحث الفريق الركن فريحات مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين الصديقين.