النهار/ سركيس نعوم

أشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتهديداته للبنان، يريد إجبار الحكومة اللبنانية على التفاوض. وإذا نجح فإن المفاوضات ستطول وبذلك يحصل على الوقت الذي يحتاج إليه ودولته، والذي يمكنه من انتظار التطوارت، وقال إن أميركا تخلت عن دورها القيادي للعالم معطيةً إسرائيل فرصة اللعب في المنطقة. ورأى أن الاشتباك الأخير بين سوريا وإسرائيل قد يكون ألغى أو أرجأ اعتداء الثانية على لبنان، لكن النوم على حرير خطأ واليقظة مطلوبة في استمرار.

النهار/ روزانا بو منصف

تناولت زيارة وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون للبنان، وقالت إن ثمة من يضع الزيارة في خانة إعادة توازن قوي للتعاطي مع النفوذ الإيراني في المنطقة، والذي تشكل الانتخابات جزءاً منه أيضاً. وأضافت: ثمة من يخشى ألا يتراجع التصعيد جدياً بل لا يكون سوى هدنة مؤقتة، على رغم المصلحة الراهنة بالتهدئة في لبنان.

الجمهورية/ طارق ترشيشسي

رأى أن المواجهة الأخيرة في الأجواء السورية التي أنتجت قواعد اشتباك جديدة، أبعدت الحرب المقبلة المتحدث عنها، ودفعت الجميع لبنانياً إلى خوض الاستحقاق النيابي. لكنها لم تبعد عن أذهانهم الخوف من حصول ما يمكن أن يعطّل هذا الاستحقاق أو يؤجله، لأن بعض القوى لم يستسغ بعد أن المجلس النيابي الجديد الذي سينتخب في 6 أيار المقبل ليس هو من سينتخب رئيس الجمهورية الذي يخلف الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول عام 2022، لأن ولايته تنتهي في 6 أيار من السنة نفسها، ليكون انتخاب الرئيس الجديد على همة مجلس يكون قد انتخب قبل 60 يوماً من ذلك التاريخ.

الديار/ حسن سلامة

أكد أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي لن تجرؤ على التعدي على حقوق لبنان في البحر أو البر، في ضوء الوحدة اللبنانية الشاملة حول موقف الحكومة.

اللواء/ معروف الداعوق

اعتبر أن تفاهم الرؤساء الثلاثة عامل مهم لاستمرار تحييد لبنان ومواجهة التهديدات والمطامع الإسرائيلية، لافتاً إلى تقوية الموقف اللبناني تجاه الخارج وإبقائه بعيداً من تداعيات المتغيرات الإقليمية. ورأى أن وحدة الموقف اللبناني تؤسس لتعاطٍ دولي إيجابي مع مطالب لبنان ومشاكله الملحّة.