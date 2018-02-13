روسيا اليوم

شعث: لا نعارض اعتراف روسيا بالقدس عاصمة لدولتي فلسطين وإسرائيل

أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، أن فلسطين لا تعارض اعتراف روسيا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والشرقية عاصمة لفلسطين.

وقال شعث في حديثه لوكالة "سبوتنيك" قبيل زيارة الرئيس الفلسطيني إلى موسكو، رداً على سؤال فيما إذا كان متفقاً مع موقف روسيا المذكور: "نعم، كل شيء على ما يرام". وأفاد شعث بأن فلسطين تعمل مع الشركاء الأجانب وخاصة روسيا، لوضع صيغة متعددة لعملية التسوية مع إسرائيل، وترحب بعقد مؤتمر موسع في موسكو لإطلاقها.

كما أشار إلى أنه سيتم بحث خيارات أخرى لاحتكار الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على المدى البعيد.

وقال إن "الحديث يدور الآن، عن صيغة دولية، تستند إلى القانون والتوافق الدوليين بخصوص فلسطين، بدلاً من الهيمنة الأميركية الوحيدة في إدارة عملية السلام في الشرق الأوسط". وأضاف شعث، أنه "في ضوء تصريحات ترامب عن القدس وعن اللاجئين، لا يمكننا أن نستمر في اعتبار الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً"، منوها "بأنهم يلتزمون نهجاً واحداً بدعم جانب واحد".

وفي تعليقه على العلاقات الفلسطينية الأمريكية القائمة قال: "هناك اتصالات، لكنها محدودة جداً. في نهاية المطاف لدينا بعثة دبلوماسية في واشنطن. والأميركيون يهددون بإغلاقها، لكنهم لم يفعلوا". وأشار إلى غياب أي حوار سياسي بين الجانبين.

وأضاف شعث: "هناك قضايا مختلفة، تأشيرات، تجارة، والعديد من الجوانب الأخرى التي يستمر من خلالها التفاعل. لم نقطع العلاقات مع الولايات المتحدة. لكني أكرر لا يوجد هناك حوار سياسي. ونرفض رفضاً قاطعاً بيانات ترامب بشأن القدس، ومحاولاته إزاحة مسألة المدينة واللاجئين عن طاولة المفاوضات، وخفض تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. نحن ضد هذا كله ".

روسيا اليوم

تيلرسون يؤكد التزام بلاده تعزيز العلاقات مع مصر ودعمها

أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكري، وأميركا ريكس تيلرسون، التزام بلادهما تعزيز العلاقات بين الدولتين خاصة الجانب الأمني ومحاربة الإرهاب، والتنسيق في القضايا الإقليمية. وقال وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري خلال زيارته القاهرة، يوم الاثنين، إن "الشعب المصري عانى من الهجمات الإرهابية من داعش ومجموعات إرهابية أخرى، ومصر تواجه هذا المستوى من التطرف على مدار سنوات عديدة، ونحن شركاء لمصر في استجابتها وتعاملها مع هذه الهجمات"، مؤكداً دعم بلاده لجهود القاهرة في محاربة الإرهاب وفي عملياتها في سيناء.

وأشار تيلرسون إلى أن بلاده أطلقت مليار دولار للمساعدة في دعم قدرات مصر عسكريًا، وأكّد أنه لا توجد فجوة في العلاقات بين مصر وأميركا، مشيراً إلى أنّ المساعدات العسكرية التي نقدمها لمصر لا يمكن الإفصاح عن جميع تفاصيلها، وعلى الشعب المصري أن يثق أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم مصر في حربها للقضاء على الإرهاب.

من جانبه قال وزير الخارجية المصري إنه بحث مع تيلرسون العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك القضايا الإقليمية والأمنية التي تقلق البلدين. وثمّن شكري الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى التنسيق بين الجانبين في الحرب ضد الإرهاب من منظور شامل.

هذا ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال هذه الزيارة.

صحافة العدو الإسرائيلي

Ynet

تيلرسون: الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام الاسرائيلي – الفلسطيني رغم القرار الخاص بالقدس

صرّح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يوم الإثنين، أن واشنطن تبقى ملتزمة بتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.