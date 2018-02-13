الوكالة الوطنية للإعلام

عون بحث مع بري والحريري تطورات التهديدات الإسرائيلية ومقترحات ساترفيلد

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال اجتماع في قصر بعبدا، مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات التي استجدت خلال الـ48 الساعة الماضية، والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، لا سيما لجهة المضي في بناء الجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية والادعاء بملكية الرقعة 9 من المنطقة الاقتصادية الخالصة .وخلال الاجتماع، الذي حضر جانباً منه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم واستدعي إليه منسق الحكومة اللبنانية لدى القوات الدولية العميد مالك شمص، تمت متابعة البحث الذي جرى في اجتماع اللجنة الثلاثية العسكرية في مقر القيادة الدولية في الناقورة، والذي تناول الموقف الإسرائيلي من الاعتراض اللبناني على إقامة الجدار الاسمنتي قبل إزالة التحفظ اللبناني على النقاط الـ13 على "الخط الأزرق" وتأكيد الحدود الدولية للبنان. كما تناول البحث الموقف اللبناني من الاقتراحات التي قدمها نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد خلال وجوده في بيروت، والتحضيرات الجارية للزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأميركية ريكس تيليرسون القيام بها للبنان يوم الخميس المقبل.

وكالة الأناضول

يلدريم: حفاظنا على أمن المنطقة ينقذ الاتحاد الأوروبي من مآزق كبيرة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الإثنين، إنّ حفاظ تركيا على أمن المنطقة، ينقذ الاتحاد الأوروبي ودول البلقان من أزمات عديدة أهمها الإرهاب وتدفق اللاجئين. جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المقدوني زوران زائيف في مقر رئاسة الوزراء التركية بالعاصمة أنقرة. وأوضح يلدريم أنّ الجانب الأوروبي لا يقدّر ولا يستوعب ما تقوم به تركيا من مكافحة للتنظيمات الإرهابية.

وكالة أنباء الإمارات - وام

سيف بن زايد يلتقي وزير العدل النيوزلندي على هامش القمة العالمية للحكومات

التقى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اندرو ليتل وزير العدل النيوزلندي والوفد المرافق وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في دبي. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات. حضر اللقاء العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من ضباط الوزارة.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

عبد الكريم: العدوان الإسرائيلي على سورية ترجمة لغلو غربي وأميركي

أكد سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم أن "صمود سورية أفشل كل مخططات العدو الإسرائيلي في استثمار الإرهابيين من جبهة النصرة وداعش"، مبيناً أن النصر الذي تحققه سورية على الإرهاب بوجهيه الإسرائيلي والتكفيري هو ضمانة الكرامة للعرب جميعاً ولكل أحرار العالم.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

القائد الأعلى يزور قيادة سلاح الجو الملكي

زار الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، قيادة سلاح الجو الملكي. ولدى وصول جلالته، كان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، وقائد سلاح الجو الملكي. واستمع القائد الأعلى إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي حول سير الأمور التدريبية والفنية والعملياتية في وحدات وقواعد سلاح الجو الملكي. وأعرب جلالته عن اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو السلاح.

وكالة فرنس برس

محادثات السيسي وتيلرسون في القاهرة شملت الأوضاع في ليبيا وسوريا

أجرى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مستهل جولته الشرق أوسطية محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطرقت إلى "الأوضاع في ليبيا وسوريا" بين أمور أخرى، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وأضاف بيان للمتحدث باسم الرئاسة أن السيسي وتيلرسون بحثا "سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية المختلفة، وبينها الأوضاع في ليبيا وسوريا". وقد وصل تيرلسون الأحد إلى القاهرة حيث تناول العشاء مع نظيره سامح شكري.

وكالة أنباء شينخوا

روسيا تختبر بنجاح صاروخاً للدفاع الجوي جديد في قازاقستان

اختبر الجيش الروسي بنجاح صاروخاً جديداً للدفاع الجوي في مركز إطلاق بقازاقستان، بحسب صحيفة محلية (الاثنين).

وأنجز الصاروخ المطور للدفاع الجوي المهمة بنجاح ووصل للهدف بدقة محددة في مركز ساري شاجان بقازاقستان، حسبما قال أندري بريخودكو نائب قائد قوة مهام الدفاع الصاروخي والجوي التابعة لقوات الفضاء الجوى الروسية لصحيفة كراسنايا زفيزدا .كما ألقى المسؤول الضوء على الخصائص التكتيكية والتقنية للصاروخ فيما يتعلق بالمدى والدقة والعمر، التي تفوق إلى حد كبير الصواريخ الموجودة حالياً في الخدمة. وكافة أجزاء الصاروخ روسية الصنع، بحسب بريخودكو. والصاروخ الجديد قادر على التعامل مع الضربات المنفردة والمتعددة ومنها استخدام الصاروخ الباليستي العابر للقارات من الجيل الجديد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الطائرات الروسية تحصل على نظام استهداف مرئي إلكتروني جديد

قال نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، لوكالة "سبوتنيك" إن أنظمة الاستهداف الجديدة تحسن القدرة القتالية للقوات الجوية الروسية. وأضاف بوريسوف في كلمة ألقاها بعد أن زار محطة الأورال للبصريات الميكانيكية أنه "قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من زيادة مدى أنظمة الاستهداف الجديدة".